Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ και ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Ενέργειας, Φραγκίσκος Παρασύρης, εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στην ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τις εξαιρετικές της διακρίσεις στον International SmallWindTurbineContest 2026, που διοργανώθηκε από το HanzeUniversity.

Η ομάδα κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την 1η θέση στη Γενική Κατάταξη, υπερασπιζόμενη με επιτυχία τον τίτλο της και επιβεβαιώνοντας το κύρος της ως η πιο αποδοτική και βιώσιμη πρόταση του διαγωνισμού. Φέτος, μάλιστα, η ομάδα σημείωσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, ανεβαίνοντας στην 1η θέση στην κατηγορία Ετήσιας Παραγωγής Ενέργειας (Annual Energy Production), βελτιώνοντας την περσινή της 2η θέση, ανάμεσα σε κορυφαίες φοιτητικές ομάδες από όλο τον κόσμο.

Αυτή η επαναλαμβανόμενη διεθνής επιτυχία αναδεικνύει περίτρανα το υψηλό επίπεδο και τις ικανότητες των νέων Ελλήνων μηχανικών. Πρωτοβουλίες όπως αυτή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς θέτουν γερά θεμέλια για την ανάπτυξη πρωτοποριακής και σύγχρονης τεχνολογίας στην Ελλάδα. Είμαστε βαθιά περήφανοι για τους νέους μας που με το έργο τους οδηγούν τη χώρα μας στην καινοτομία και πρωτοστατούν στην ενεργειακή μετάβαση.