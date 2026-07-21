Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης, σε ηλικία 66 ετών. Ο καταξιωμένος συγγραφέας έχασε τη μάχη που έδινε με μια σπάνια ασθένεια του αίματος.

Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19 Ιουλίου 1960 και ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη.

Στη συγγραφική του πορεία εξέδωσε συνολικά 34 βιβλία, εκ των οποίων τα 20 ήταν μυθιστορήματα.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Αρχιτεκτονική και τον Κινηματογράφο.

Ασχολήθηκε με πολλά διαφορετικά είδη γραφής, όπως το μυθιστόρημα, η ποίηση, το θέατρο, καθώς και η συγγραφή σεναρίων και λιμπρέτων. Ανάμεσα στα πιο γνωστά έργα του βρίσκονται τα μυθιστορήματα «Μπαρ Φλωμπέρ», «Βίλα Κομπρέ» και «Αμερικάνικη Φούγκα», το οποίο απέσπασε διεθνές λογοτεχνικό βραβείο στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυκλοφόρησε επίσης στην αγγλική γλώσσα.

Τα έργα του μεταφράστηκαν και εκδόθηκαν σε πολλές χώρες, ενώ από το 2017 διατηρούσε τακτική αρθρογραφική παρουσία στην εφημερίδα «Το Βήμα».