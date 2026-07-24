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Παγκόσμια Τράπεζα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης του Μαρόκου στο 4,2% το 2026
Ειδήσεις
17:45 - 24 Ιουλ 2026

Παγκόσμια Τράπεζα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης του Μαρόκου στο 4,2% το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η οικονομική ανάπτυξη του Μαρόκου εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει επιβράδυνση το 2026, με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο 4,2%, έναντι 4,9% το προηγούμενο έτος, που αποτέλεσε την καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.  

Όπως αναφέρεται σε έκθεση του διεθνούς οργανισμού, η ισχυρή ανάπτυξη της περασμένης χρονιάς στηρίχθηκε κυρίως στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα υποδομών που σχετίζονται με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, αλλά και στην ανάκαμψη της αγροτικής παραγωγής.

Η μαροκινή κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 190 δισ. ντιρχάμ (περίπου 20 δισ. δολάρια), με στόχο την κατασκευή και αναβάθμιση σιδηροδρομικών δικτύων, οδικών αξόνων, αεροδρομίων, γηπέδων και άλλων αστικών υποδομών ενόψει της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης του 2030, την οποία η χώρα θα φιλοξενήσει από κοινού με την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η πρόβλεψη της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2026 αντανακλά τη συνέχιση της επενδυτικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης, παρά τις πιέσεις από την άνοδο του ενεργειακού κόστους εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η Τράπεζα υπογραμμίζει ότι η επαναλαμβανόμενη ξηρασία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μακροπρόθεσμο κίνδυνο για τη γεωργική παραγωγή και για τους κλάδους που εξαρτώνται άμεσα από τη διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων.

Η οικονομία του Μαρόκου παραμένει επίσης εκτεθειμένη στην πορεία ανάκαμψης των βασικών ευρωπαϊκών εμπορικών εταίρων της, καθώς η εξωτερική ζήτηση εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξή της.

Η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι, παρότι τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας παραμένουν σταθερά, το επόμενο σημαντικό βήμα στην παραγωγικότητα θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα και την έκταση με την οποία οι επιχειρήσεις θα υιοθετήσουν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

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