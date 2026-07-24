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Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»
Χρηματιστήρια
23:29 - 24 Ιουλ 2026

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Reporter.gr Newsroom
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Χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση ολοκλήρωσαν την εβδομάδα οι δείκτες της Wall Street, καθώς το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε από την πτώση των τιμών πετρελαίου, αντισταθμίστηκε από την επίσης έντονη πτώση του κλάδου των ημιαγωγών, ενώ κάπου στο βάθος έκαναν την εμφάνισή τους και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, δίνοντας μία «ανάσα» ανακούφισης στους επενδυτές.  

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ηγήθηκε της ανόδου, καταγράφοντας κέρδη 0,46% και κλείνοντας στις 51.947 μονάδες. Ο S&P 500 κατάφερε οριακά να διατηρηθεί σε θετικό έδαφος, με άνοδο μόλις 0,05%, στις 7.411 μονάδες. Αντίθετα, ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα, υποχωρώντας κατά 0,64% και διαμορφώθηκε στις 24.975 μονάδες.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, Dow Jones και S&P 500 έκλεισαν στα «κόκκινα» με απώλειες 0,6% και 0,7% αντίστοιχα, ενώ η πτώση του Nasdaq ξεπέρασε το 2%.

Στα εμπορεύματα, το πετρέλαιο οδηγήθηκε σε πτώση άνω του 4% μετά την είδηση πως το Πακιστάν προσπαθεί για την επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν. Έτσι, το Brent υποχώρησε γύρω στα 96 δολάρια το βαρέλι.

Στα ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχώρησε 2 μονάδες βάσης στο 4,66%, ενώ ο χρυσός σημείωσε άνοδο 0,4% στις 4.067 δολάρια ανά ουγκιά.

Στις μετοχές, μεγάλη χαμένη της ημέρας ήταν η Intel που έκανε «βουτιά» 8%, ανατρέποντας την αρχική ανοδική της πορεία, τη στιγμή που τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου της εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street.

Άλλες εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών κινήθηκαν επίσης πτωτικά, με τις Broadcom και Advanced Micro Devices να υποχωρούν κατά 3% η καθεμία. Η Micron Technology σημείωσε πτώση 7%, ενώ το ETF ημιαγωγών της VanEck (SMH) υποχώρησε κατά 3%.

Στους ηττημένους και η American Express, μολονότι ανακοίνωσε κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, αφού η αγορά απογοητεύθηκε από τις αυξημένες δαπάνες μάρκετινγκ και τις προβλέψεις της διοίκησης.

Από την άλλη, στους κερδισμένους ξεχωρίζει η Digital Realty Trust που προκάλεσε το ενδιαφέρον των αγοραστών, αφού αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα οικονομικά της μεγέθη, με τη ζήτηση για κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Θετική ήταν η αντίδραση της αγοράς και για τη Tenet Healthcare, η οποία ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών. Αντίστοιχα, η Verizon έλαβε ώθηση από την αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεών της για τη συνολική πορεία της χρήσης.

Πάντως, στα θετικά της ημέρας, η εταιρική κερδοφορία δίνει μία σημαντική «ανάσα» στους traders.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, περίπου το 85% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη τους, που είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων πέντε ετών.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και «σκιές», αφού τα αποτελέσματα των Alphabet και Tesla αναζωπύρωσαν τους προβληματισμούς για το κατά πόσο οι πολυδάπανες επενδύσεις σε υποδομές AI θα αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη.

Το ενδιαφέρον είναι πλέον στραμμένο στις ανακοινώσεις των Microsoft, Meta και Apple που έρχονται από βδομάδα, με τους επενδυτές να αναζητούν πιο πειστικές αποδείξεις ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσουν σε νέα ανάπτυξη και όχι σε πίεση στα περιθώρια κέρδους.

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