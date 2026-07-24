OHE: Έκκληση για επαναπατρισμό 6000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε την Παρασκευή (24/7) έκκληση προς όλες τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να συνεργαστούν για την ασφαλή απομάκρυνση και τον επαναπατρισμό περίπου 6.000 ναυτικών, οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης των χιλιάδων ναυτικών που βρίσκονται αποκλεισμένοι στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή περιοχή. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπός του, Σάμπια Μαντού, οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν «μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), τουλάχιστον 6.000 ναυτικοί, οι οποίοι επιβαίνουν σε εκατοντάδες εμπορικά πλοία, παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να έχει καταστεί δυνατή η απομάκρυνσή τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου εκεχειρίας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη, η Σάμπια Μαντού υπογράμμισε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη οφείλουν να κινηθούν άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των εγκλωβισμένων ναυτικών. Όπως τόνισε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η δυνατότητα ασφαλούς αποβίβασης και απομάκρυνσής τους, καθώς και η απρόσκοπτη μεταφορά των αναγκαίων προμηθειών προς τα πλοία.

Η ίδια επισήμανε επίσης ότι οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων είναι απολύτως απαράδεκτες και πρέπει να τερματιστούν άμεσα, υπενθυμίζοντας ότι τα πλοία αυτά προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΟΗΕ, ο Φόλκερ Τουρκ κάλεσε τα κράτη, τις ναυτιλιακές εταιρείες και όλους τους συναρμόδιους φορείς να αναλάβουν άμεσα δράση για την προστασία των εγκλωβισμένων ναυτικών. Μεταξύ των μέτρων που πρότεινε περιλαμβάνονται η παροχή προξενικής συνδρομής, η εξασφάλιση βασικών αγαθών και εφοδίων, καθώς και η διευκόλυνση της ασφαλούς απομάκρυνσης και του επαναπατρισμού τους.

Την ίδια περίοδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη αντάρτες Χούθι εναντίον πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η νέα αυτή κλιμάκωση συνέβαλε στην περαιτέρω άνοδο των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, οι οποίες ξεπέρασαν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν ανοικτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Πρόκειται για μια θαλάσσια οδό από την οποία, πριν από την έναρξη του πολέμου, διερχόταν περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από την περιοχή, επιδιώκοντας, όπως αναφέρεται, να τα εξαναγκάσει στην καταβολή χρηματικού αντιτίμου προκειμένου να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση.