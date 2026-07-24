ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
OHE: Έκκληση για επαναπατρισμό 6000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
15:21 - 24 Ιουλ 2026

OHE: Έκκληση για επαναπατρισμό 6000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε την Παρασκευή (24/7) έκκληση προς όλες τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να συνεργαστούν για την ασφαλή απομάκρυνση και τον επαναπατρισμό περίπου 6.000 ναυτικών, οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης των χιλιάδων ναυτικών που βρίσκονται αποκλεισμένοι στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή περιοχή. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπός του, Σάμπια Μαντού, οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν «μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), τουλάχιστον 6.000 ναυτικοί, οι οποίοι επιβαίνουν σε εκατοντάδες εμπορικά πλοία, παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να έχει καταστεί δυνατή η απομάκρυνσή τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου εκεχειρίας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη, η Σάμπια Μαντού υπογράμμισε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη οφείλουν να κινηθούν άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των εγκλωβισμένων ναυτικών. Όπως τόνισε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η δυνατότητα ασφαλούς αποβίβασης και απομάκρυνσής τους, καθώς και η απρόσκοπτη μεταφορά των αναγκαίων προμηθειών προς τα πλοία.

Η ίδια επισήμανε επίσης ότι οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων είναι απολύτως απαράδεκτες και πρέπει να τερματιστούν άμεσα, υπενθυμίζοντας ότι τα πλοία αυτά προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΟΗΕ, ο Φόλκερ Τουρκ κάλεσε τα κράτη, τις ναυτιλιακές εταιρείες και όλους τους συναρμόδιους φορείς να αναλάβουν άμεσα δράση για την προστασία των εγκλωβισμένων ναυτικών. Μεταξύ των μέτρων που πρότεινε περιλαμβάνονται η παροχή προξενικής συνδρομής, η εξασφάλιση βασικών αγαθών και εφοδίων, καθώς και η διευκόλυνση της ασφαλούς απομάκρυνσης και του επαναπατρισμού τους.

Την ίδια περίοδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη αντάρτες Χούθι εναντίον πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η νέα αυτή κλιμάκωση συνέβαλε στην περαιτέρω άνοδο των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, οι οποίες ξεπέρασαν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν ανοικτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Πρόκειται για μια θαλάσσια οδό από την οποία, πριν από την έναρξη του πολέμου, διερχόταν περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από την περιοχή, επιδιώκοντας, όπως αναφέρεται, να τα εξαναγκάσει στην καταβολή χρηματικού αντιτίμου προκειμένου να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρετανία για απειλές Ιράν: Oι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση
Ειδήσεις

Βρετανία για απειλές Ιράν: Oι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση

Ασφαλιστικό μπλόκο στα πλοία που πληρώνουν «διόδια» στο Ιράν
Ναυτιλία

Ασφαλιστικό μπλόκο στα πλοία που πληρώνουν «διόδια» στο Ιράν

Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ - Νέα πίεση στις ενεργειακές μεταφορές
Ναυτιλία

Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ - Νέα πίεση στις ενεργειακές μεταφορές

Κλιμακώνεται η ένταση: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Ιράν για 13η συνεχή νύχτα
Ειδήσεις

Κλιμακώνεται η ένταση: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Ιράν για 13η συνεχή νύχτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/07/2026 - 16:20

Κουτσούμπας: Τα συνδικάτα ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Αναλύσεις
24/07/2026 - 16:15

Η Fitch βλέπει ισχυρότερη ΔΕΗ: Αναβάθμιση σε «BB» με φόντο επενδύσεις 24 δισ. ευρώ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:12

Φωτιά στα Οινόφυτα - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις στης Πυροσβεστικής

Εργασιακά
24/07/2026 - 15:59

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Ιουλίου

Υγεία
24/07/2026 - 15:58

Νέα αυστηρά μέτρα για διαιτολόγους και εργαστήρια αισθητικής: Πρόστιμα, σφράγιση και εισαγγελέας

Ειδήσεις
24/07/2026 - 15:52

TikTok: Κατηγορείται για παραβίαση κανόνων της ΕΕ όσον αφορά την προστασία ανηλίκων

Πολιτική
24/07/2026 - 15:40

Η Κωνσταντοπούλου έρχεται, ο Μητσοτάκης φεύγει: Σάλος στη Βουλή με καταγγελίες για ψυχιατρικές αναφορές

Πολιτική
24/07/2026 - 15:30

Θεοδωρικάκος: Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη και τη συμμετοχή όλων

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 15:23

Εκλογές: Πρώτοι οι υπουργοί και οι βουλευτές να πιστέψουν τον Μητσοτάκη

Ειδήσεις
24/07/2026 - 15:21

OHE: Έκκληση για επαναπατρισμό 6000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ

Νομίσματα
24/07/2026 - 15:06

Το Bitcoin κοντά στα $65.000: Η άνοδος του πετρελαίου δεν «τρομάζει» την αγορά κρυπτονομισμάτων

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:57

Σάντσεθ για πυρκαγιές: Δραματική η κατάσταση - Τέσσερα ελληνικά Canadair στην Ισπανία

Πολιτική
24/07/2026 - 14:47

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

Magazino
24/07/2026 - 14:46

Εποχή Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας: Ο άνθρωπος που καλείται να επαναφέρει την Mannschaft στην κορυφή

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:44

Εκρήξεις στο Κίεβο μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Πολιτική
24/07/2026 - 14:35

Σαμαράς για επέτειο Aποκατάστασης της Δημοκρατίας: Ημέρα εθνικής περισυλλογής, όχι πανηγυρισμών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:30

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία: 112 σε πολλές περιοχές για ισχυρές καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:23

Βρετανία για απειλές Ιράν: Oι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση

ΥΔΡΕΥΣΗ
24/07/2026 - 14:20

Παπασταύρου: Αναγκαία μεταρρύθμιση για ασφαλές, προσιτό, επαρκές και ποιοτικό νερό για όλους

Πολιτική
24/07/2026 - 14:04

Μητσοτάκης: «Νέο Σύνταγμα για τη νέα εποχή» – Πυρά σε Δούρου για την εκδήλωση της Προεδρίας

Ειδήσεις
24/07/2026 - 13:55

Βραζιλία κατά Τραμπ: «Αυθαίρετοι και αδικαιολόγητοι» οι αμερικανικοί δασμοί

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 13:47

Η υπεράσπιση της ελληνικής ναυτιλίας στις Βρυξέλλες ήταν μία καλή αρχή για την κυβέρνηση

Ειδήσεις
24/07/2026 - 13:40

Τουρκία: Ο Οζέλ αλλάζει το πολιτικό σκηνικό – Το νέο κόμμα «πρώτη δύναμη» στη Βουλή

Πολιτική
24/07/2026 - 13:35

Μανιάτης προς ΕΕ: Πότε θα λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ETCS στην Ελλάδα;

Πολιτική
24/07/2026 - 13:30

Η ώρα του Ανδρουλάκη στη Βουλή

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 13:26

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent

Οικονομία
24/07/2026 - 13:23

Ανάσα για την Ευρώπη: Ο PMI «εκτοξεύτηκε» σε υψηλό πενταμήνου – Οι κίνδυνοι παραμένουν

Άλλοι Αρθρογράφοι
24/07/2026 - 13:03

Pax Silica: Η νέα στρατηγική αξία της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/07/2026 - 13:00

Χρηστίδης: Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών η ΝΔ έχει αφήσει τα τρένα χωρίς αυτόματο σύστημα πέδησης

Οικονομία
24/07/2026 - 12:56

Στουρνάρας για οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλά για θαύμα - Απαραίτητοι οι έμμεσοι φόροι λόγω φοροδιαφυγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ