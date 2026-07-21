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Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς
Πολιτική
10:53 - 21 Ιουλ 2026

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

Reporter.gr Newsroom
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Προβάδισμα 11 μονάδων έχει η ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, στην οποία το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με την Ελληνική Λύση να ακολουθεί.  

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ εμφανίζεται πρώτη με 26,8%, ενώ η ΕΛΑΣ εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με 15,8%, 5,7 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ που έρχεται τρίτο με 10,1%. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 8,9%, ενώ έπεται το ΚΚΕ με 5,9% και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» (5,3%).

Γύρω στο 3% «παίζουν» το ΜέΡΑ25 (3,1%), η «Φωνή Λογικής» (3%) και η Πλεύση Ελευθερίας (2,9%), ενώ οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη βρίσκονται στο 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, η Νέα Αριστερά στο 0,5% και η Νίκη στο 0,3%.

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Οι αναποφάσιστοι βρίσκονται στο 9%, ενώ η επιλογή «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 5%. Συνολικά, το 14% δεν τοποθετείται σε κάποιο από τα κόμματα που εμφανίζονται ονομαστικά στο γράφημα.

Ανεβαίνει ο Σαμαράς

Μία διαφορά της δημοσκόπησης αυτής από προηγούμενες είναι πως δείχνει τη δυναμική Σαμαρά ενισχυμένη, καθώς πλέον όσοι δηλώνουν ότι θα τον ψήφιζαν ανταποκρίνονται σε διψήφιο ποσοστό.

Ειδικότερα, το 12% απαντά ότι θα ψήφιζε «πολύ» ή «αρκετά» το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, ενώ το 9% απαντά «λίγο», με αποτέλεσμα το ποσοστό όσων δεν τον απορρίπτουν να αγγίζει το 21%.

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Δεν πείθει η Ρένα Δούρου

Μόλις το 7% του συνόλου και το 11% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 θεωρούν ότι η Ρένα Δούρου μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα, έναντι 23% και 30% αντίστοιχα για τον Παύλο Πολάκη.

Κυρίαρχη παραμένει η απάντηση «κανένας», με 60% στο σύνολο και 52% μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος.

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Καταρρέει η εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς

Βαθύ ρήγμα ανάμεσα στους πολίτες και τους θεσμούς αποτυπώνει η δημοσκόπηση, με τον στρατό να αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση, συγκεντρώνοντας 62% θετικές κρίσεις.

Στον αντίποδα, μόλις το 8% εμπιστεύεται τα κόμματα, ενώ η εμπιστοσύνη περιορίζεται στο 17% για τη Βουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση και στο 23% για τη Δικαιοσύνη.

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Ακόμη και θεσμοί με άμεση παρουσία στην καθημερινότητα παραμένουν κάτω από το 40%, με το σύστημα Υγείας στο 38%, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 37% και την Αστυνομία στο 35%, συνθέτοντας μια εικόνα γενικευμένης θεσμικής δυσπιστίας.

Νιώθουν αδικημένοι οι μικρομεσαίοι

Το 44% των ερωτηθέντων θεωρεί πως οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι η κοινωνική ομάδα που έχει αδικηθεί περισσότερο από την πολιτική της κυβέρνησης, ενώ ακολουθούν οι μισθωτοί με 26% και οι συνταξιούχοι με 21%.

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Μόλις το 5% απαντά ότι δεν έχει αδικηθεί καμία κοινωνική ομάδα.

Πρώτος ο Μητσοτάκης

Παρά τη δυσαρέσκεια, ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος, με το 29,9% των πολιτών να τον προκρίνει για τη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και ο «Κανένας» με 16,6% έκαστος.

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Ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,9% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,4%. Η απήχηση της Μαρίας Καρυστιανού έχει πέσει στο 4,4%, ενώ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι χαμηλότερα από προηγούμενες μετρήσεις (2,1%).

Στους επιμέρους τομείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται επίσης πρώτος. Και αναλυτικότερα:

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/07/2026 - 11:12
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