Στροφή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας: Μειώνει τα επιτόκια στο 14% παρά τον πληθωρισμό

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας προχώρησε σε νέα μείωση του βασικού επιτοκίου, διαμορφώνοντάς το στο 14%, συνεχίζοντας τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου έναν χρόνο. Η απόφαση αποτέλεσε έκπληξη για τις αγορές, καθώς οι περισσότεροι αναλυτές ανέμεναν διατήρηση του κόστους δανεισμού, με μόλις πέντε από τους έντεκα οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg να προβλέπουν τη μείωση.

Η κίνηση της κεντρικής τράπεζας αποτυπώνει τη δύσκολη ισορροπία που καλείται να διαχειριστεί η ρωσική οικονομία: από τη μία πλευρά ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός και από την άλλη η επιχειρηματική δραστηριότητα επιβραδύνεται, ενώ οι συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αυξάνουν το κόστος παραγωγής και επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα.

Στην ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Ρωσίας υπογράμμισε ότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να υπερτερούν των αποπληθωριστικών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο έκρινε πως απαιτείται μια πιο σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή μείωση της παραγωγικής ικανότητας σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική πολιτική που εμφανίζεται πιο επεκτατική από ό,τι είχε εκτιμηθεί τον Απρίλιο, καθιστούν αναγκαία μια προσεκτική προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα σημείωσε ότι η επιτάχυνση του πληθωρισμού κατά τη θερινή περίοδο οφείλεται σε σημαντικό βαθμό σε έκτακτους παράγοντες.

Οι επιθέσεις στα διυλιστήρια αλλάζουν τα δεδομένα

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Οι επιθέσεις έχουν περιορίσει σημαντικά την παραγωγική δυνατότητα του ενεργειακού τομέα, αυξάνοντας το κόστος των καυσίμων και δημιουργώντας αλυσιδωτές πιέσεις σε ολόκληρη την οικονομία.

Σύμφωνα με την EA Analytics, οι ρυθμοί επεξεργασίας πετρελαίου στη Ρωσία κατά το πρώτο μισό του Ιουλίου υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος των επιπτώσεων στις ενεργειακές υποδομές.

Η ίδια η Τράπεζα της Ρωσίας αναφέρει στην τελευταία οικονομική της επισκόπηση ότι οι ζημιές στα διυλιστήρια επηρέασαν αρνητικά τόσο το χονδρικό εμπόριο όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές.

Ο πληθωρισμός παραμένει η μεγάλη απειλή

Παρά τη μείωση των επιτοκίων, ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος ετησιοποιημένος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 10,6% τον Ιούνιο, έναντι μόλις 2% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων, καθώς η βενζίνη κατέγραψε ετήσια αύξηση περίπου 20%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,9% έως τις 20 Ιουλίου, ενώ οι πληθωριστικές προσδοκίες των νοικοκυριών αυξήθηκαν στο 14,7%, το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Επιχειρήσεις: Προειδοποιήσεις για κύμα πτωχεύσεων

Το τελευταίο διάστημα οι πιέσεις προς την κεντρική τράπεζα είχαν ενταθεί σημαντικά.

Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου επιχειρηματικού λόμπι της χώρας, Αλεξάντερ Σόκιν, είχε προειδοποιήσει ότι η διατήρηση των επιτοκίων στα προηγούμενα επίπεδα θα μπορούσε να οδηγήσει σε κύμα πτωχεύσεων το φθινόπωρο, καθώς πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τον ακριβό δανεισμό.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος της Κεντρικής Τράπεζας πέρασε σε αρνητικό έδαφος, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2022, γεγονός που αποτυπώνει την επιδείνωση των προσδοκιών για την οικονομική δραστηριότητα.

Πιέσεις και στις αγορές

Η επιβράδυνση της οικονομίας έχει αρχίσει να επηρεάζει και τις ρωσικές χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο χρηματιστηριακός δείκτης MOEX Russia υποχώρησε νωρίτερα μέσα στον μήνα στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2022, ενώ το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών προχώρησε για πρώτη φορά από το 2022 στην αναστολή δημοπρασιών κρατικών ομολόγων.

Παράλληλα, οι αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες οδηγούν τον κρατικό προϋπολογισμό σε μεγαλύτερες δαπάνες από όσες είχαν αρχικά προβλεφθεί, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για τη δημοσιονομική διαχείριση.

Προσδοκίες για ανάκαμψη

Παρά τις δυσκολίες, οι ρωσικές αρχές εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες ότι η οικονομία θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, μετά τη συρρίκνωση που καταγράφηκε στο προηγούμενο τρίμηνο.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι υψηλές δημόσιες δαπάνες, η ανθεκτική καταναλωτική ζήτηση και η συνεχιζόμενη αύξηση των μισθών θα συνεχίσουν να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα τους επόμενους μήνες.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Σεπτεμβρίου, όταν θα αξιολογηθεί εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής ή αν η επιμονή του πληθωρισμού θα επιβάλει πιο προσεκτική στάση.