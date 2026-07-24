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Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 4% με φόντο τις ελπίδες για επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν
Εμπορεύματα
20:30 - 24 Ιουλ 2026

Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 4% με φόντο τις ελπίδες για επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Δημοσίευμα του Reuters που ανέφερε πως το Πακιστάν αναζητά τρόπους για επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν με στόχο τον τερματισμό των επιθέσεων, οδήγησε σε περαιτέρω αποκλιμάκωση τις τιμές του πετρελαίου.  

Έτσι, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), το Brent υποχωρούσε περί το 4,85% στα 95,81 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI σημείωνε απώλειες γύρω στο 4,28% αγγίζοντας τα 88,24 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (24/7) από το πρωί οι τιμές κινούνταν καθοδικά, με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για κατοχύρωση κερδών εκ μέρους των επενδυτών. Ωστόσο, παραταύτα το Brent ενισχύεται περισσότερο από 8% σε εβδομαιδιαία βάση και το αμερικανικό αργό σημειώνει εβδομαδιαία άνοδο περίπου 7%.

Σε μηνιαία βάση, δε, οι τιμές έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 40%.

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει πως η αγορά παραμένει ευάλωτη στις εξελίξεις, ενώ παρά την ελπιδοφόρα είδηση του Reuters καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται ακόμη έτοιμη να κάνει το «βήμα» προς νέες διαπραγματεύσεις.

Αντιθέτως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios (Πέμπτη, 23/7) πως εξετάζει το σενάριο μίας «μαζικής επίθεσης» κατά του Ιράν, τη στιγμή που η σύγκρουση έχει επεκταθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπογράμμισε, δε, ότι η Τεχεράνη «δεν έχει υποστεί ακόμη αρκετό πόνο».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, από την άλλη, συνέχισαν και σήμερα τις επιθέσεις, εξαπολύοντας πυραύλους και drones κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/07/2026 - 21:17
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