Επέτειος Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Τασούλας: Η ενότητα ιστορικός όρος επιβίωσης του ελληνισμού (εικόνες & βίντεο)

Στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου, εξαιτίας της βροχής, διεξάγεται η εκδήλωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα να σημειώνει κατά την ομιλία του πως «η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη, αλλά και για τον λαό».

«Ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμα οριστικά ανακάμψει», ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τόνισε πως «το κυριότερο μάθημα είναι ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος».

«Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολισθαίνει σε μόνιμη οξύτητα τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η Δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζουν την ομαλότητα», είπε ακόμη.

Αναφερόμενος στη σημερινή επέτειο, έκανε λόγο για ημέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία «ποτέ από το χρέος μη κινούντες» και πρόσθεσε ότι «είναι ωστόσο και ημέρα περισυλλογής. Σαν σήμερα τελείωσε μια επταετία αυταρχισμού, που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου με την βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας».

Υπογράμμισε, ότι «ο κορυφαίος και αδιαπραγμάτευτος στόχος της Μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού έτσι ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής σε έδαφος μιας χώρας μέλους της Ε.Ε παραμένει ύψιστη προτεραιότητα. Το ζητούμενο αυτό δεν είναι ασύνδετο με τους υπόλοιπους στόχους μας. Η συλλογική, συστηματική και διαχρονική προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η μοναδική εθνική στρατηγική που εγγυάται ταυτόχρονα την οικονομική πρόοδο και την εθνική ασφάλεια».

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Μιλώντας για την ευθύνη και τον ρόλο των πολιτικών, υποστήριξε ότι «δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους πολίτες σύνεση, αν δεν δίνουν πρώτοι το παράδειγμα. Δεν μπορούμε να ζητάμε ενότητα, όταν εμείς καλλιεργούμε τη διαίρεση· ούτε μέτρο, όταν εμείς δεν τηρούμε το μέτρο πρώτοι. Η ενότητα για τον ελληνισμό δεν είναι κοινότοπη έκκληση. Είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας. Η ευθύνη ξεκινά από εκείνους που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Εμείς πρώτοι πρέπει να δείξουμε τον σεβασμό και την ψυχραιμία που ζητάμε από την κοινωνία μας».

Σχετικά με την θέση της χώρας μας στον διεθνή χάρτη και την επιρροή από τις περιφερειακές εξελίξεις εκτίμησε ότι «η Ελλάδα οφείλει να προνοεί και να δρα διαρκώς στον αμυντικό, οικονομικό και διπλωματικό τομέα», καθώς ο κόσμος χαρακτηρίζεται από οικονομικές αναταράξεις και τεχνολογικά άλματα, που πυροδοτούν πολεμικές συγκρούσεις και γεωπολιτικές μεταβολές.

Ο ΠτΔ έκλεισε την ομιλία του με ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση της Ελλάδας με τη θάλασσα, τονίζοντας ότι «η αιώνια πατρίδα της Ελλάδας είναι η θάλασσα» και προσθέτοντας ότι «κρατάμε στα χέρια μας το γαλάζιο νήμα του ελληνισμού. Οφείλουμε να το παραδώσουμε πιο ισχυρό σ’ εκείνους που θα ακολουθήσουν. Αυτό θα είναι η δικαίωση όχι μόνο της Μεταπολίτευσης, όχι μόνο μιας εποχής ή μιας γενιάς, αλλά ενός τρόπου σκέψης. Ενός τρόπου σκέψης που παραμερίζει την δυσπιστία και τη μελαγχολία και καλεί σε πρόοδο και δημιουργία».

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Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «ο ελληνικός πολιτισμός είναι για πάνω από 50 αιώνες ταυτισμένος με τη θάλασσα, 1000 τουλάχιστον χρόνια πριν από τις Μυκήνες και την Κνωσσό, όπως άλλωστε αποκαλύφθηκε μέσα από τις ανασκαφές της Κέρου. Γαλάζια είναι, λοιπόν, η πατρίδα της Ελλάδας μέσα στην πληρότητα του χρόνου. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και την Μασσαλία αιώνες πριν από την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι και σήμερα η πατρίδα της γαλανόλευκης» και συνεχίζοντας με λογοτεχνικές αναφορές, είπε:

«Γιατί ερχόμαστε από την “γλαυκή θάλασσα” της Ιλιάδος που κατά τον Πάτροκλο γέννησε τον Αχιλλέα, γιατί ερχόμαστε από την “κυανέαν άλα” την γαλάζια θάλασσα του Ευριπίδη στην Ιφιγένεια εν Ταύροις, γιατί νοσταλγούμε την πολυαγαπημένη “γαλανή πατρίδα” του Γ. Δροσίνη και γιατί ερχόμαστε πάλι από την “γαλάζια πατρίδα” τη “φωτοσπαρμένη” του Κ. Παλαμά. Να γιατί η γαλάζια μας πατρίδα είναι κατοχυρωμένη στο ληξιαρχείο της Ελληνικής γραμματείας».

Παρουσίες και απουσίες

Στη δεξίωση το «παρών» δίνουν ο πρωθυπουργός, καθώς και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως και ο γ.γ. του ΚΚΕ· ωστόσο, σημειώνονται και πολλές απουσίες, όπως αυτές της Ρένας Δούρου, του Δημήτρη Νατσιού, του Κυριάκου Βελόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Απόντες είναι, ακόμη, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς.

Συνολικά, οι προσκεκλημένοι στη δεξίωση αγγίζουν τους 1.700, και μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι πρώτοι των πρώτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γιώργος Μυριάδης και Ανδρέας Οικονομόπουλος.

Έχουν επίσης προσκληθεί, η δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ» Παναγιώτα Διαμαντή, καθώς και ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός για τον υποδειγματικό χειρισμό και την ψύχραιμη προσγείωση μαχητικού F-16, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, μετά από σοβαρή μηχανική βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους.

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Τα εδέσματα και τα γλυκίσματα, που θα προσφερθούν απόψε, τα επιμελείται, όπως κάθε χρόνο, ο (βραβευμένος) σεφ της Προεδρίας, Βασίλης Μπέκας, ενώ την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, με κλασικά κομμάτια των Στ. Ξαρχάκου, Μ. Θεοδωράκη, Μ. Χατζιδάκι και Δ. Σαββόπουλου και μελωδίες από το διεθνές ρεπερτόριο.