Γιατί το άγχος των άλλων μας επηρεάζει; Η εξήγηση της συστημικής ψυχολογίας

Γιατί νιώθουμε άγχος όταν οι άνθρωποι γύρω μας αγχώνονται; Δείτε πώς οι πρώιμες σχέσεις, η συναισθηματική μετάδοση και η συστημική ψυχολογία εξηγούν αυτό το φαινόμενο.

Πριν από μερικές δεκαετίες, η ψυχολογία αντιμετώπιζε το άγχος κυρίως ως ένα ατομικό βίωμα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα συναισθήματα δεν υπάρχουν σε κενό μεταφέρονται και επηρεάζουν τις σχέσεις μας. Γι’ αυτό και πολλές φορές το άγχος ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε αγχωμένοι, ακόμη κι αν δεν υπάρχει κάποιος άμεσος λόγος που αφορά εμάς.

Από τη σκοπιά της συστημικής ψυχολογίας, οι άνθρωποι λειτουργούμε μέσα σε ένα δίκτυο σχέσεων όπου τα συναισθήματα αλληλεπιδρούν συνεχώς. Όταν ένα μέλος του συστήματος βιώνει έντονο άγχος, οι υπόλοιποι συχνά επηρεάζονται, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν στενοί συναισθηματικοί δεσμοί.

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