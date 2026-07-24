Φιντάν: Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για την Κύπρο η λύση δύο κρατών

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών στο Κυπριακό, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του σήμερα με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό, ενόψει και της προγραμματισμένης επίσκεψης του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο.

Όπως έγινε γνωστό, ο Χακάν Φιντάν τόνισε ότι η Τουρκία «ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, θεωρεί πως η πλέον ρεαλιστική λύση του Κυπριακού είναι η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί».

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι, σύμφωνα με την τουρκική θέση, προσεγγίσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη «την κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς» των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο δεν συμβάλλουν στην επίτευξη λύσης του Κυπριακού.