Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών

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Στη σύλληψη οκτώ αλλοδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης (23/7) στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Λευκάδας. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του Ν. 4139/2013 σχετικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται τέσσερις υπήκοοι Ισραήλ, ένας Τούρκος, ένας Ιταλός, ένας Ισπανός και ένας Λετονός.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών. Στελέχη του Λιμεναρχείου Λευκάδας, σε συνεργασία με το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου, το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών, την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Τ.Δ.Ε.Ε. Λευκάδας, καθώς και την ομάδα Κ-9 της Ελληνικής Αστυνομίας, μετέβησαν στο λιμάνι Περιγυαλίου.

Εκεί, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν έλεγχο σε ιδιωτικό ιστιοφόρο σκάφος τύπου καταμαράν με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν, κρυμμένες και προσεκτικά αποθηκευμένες, διάφορες ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα που σχετίζονται με τη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 55,6 γραμμάρια ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, 10 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA), 13 χάπια έκσταση, καθώς και πιάτα με υπολείμματα κάνναβης, δύο πλαστικοί τρίφτες, 12 μπλε χάπια άγνωστης χημικής σύστασης και συσκευασίες νάιλον που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων.

Παράλληλα, κατά την έρευνα βρέθηκαν χαρτονομίσματα με ίχνη κοκαΐνης, αλλά και χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 7.000 ευρώ, 3.240 ισραηλινών σέκελ και 563 δολαρίων ΗΠΑ.

Οι αρχές εντόπισαν επίσης οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο τάμπλετ και έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Το Λιμεναρχείο Λευκάδας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση όλων των ευρημάτων, καθώς και του ιστιοφόρου σκάφους.