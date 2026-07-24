ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών
Ειδήσεις
18:32 - 24 Ιουλ 2026

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη σύλληψη οκτώ αλλοδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης (23/7) στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Λευκάδας. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του Ν. 4139/2013 σχετικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται τέσσερις υπήκοοι Ισραήλ, ένας Τούρκος, ένας Ιταλός, ένας Ισπανός και ένας Λετονός.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών. Στελέχη του Λιμεναρχείου Λευκάδας, σε συνεργασία με το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου, το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών, την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Τ.Δ.Ε.Ε. Λευκάδας, καθώς και την ομάδα Κ-9 της Ελληνικής Αστυνομίας, μετέβησαν στο λιμάνι Περιγυαλίου.

Εκεί, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν έλεγχο σε ιδιωτικό ιστιοφόρο σκάφος τύπου καταμαράν με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν, κρυμμένες και προσεκτικά αποθηκευμένες, διάφορες ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα που σχετίζονται με τη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 55,6 γραμμάρια ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, 10 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA), 13 χάπια έκσταση, καθώς και πιάτα με υπολείμματα κάνναβης, δύο πλαστικοί τρίφτες, 12 μπλε χάπια άγνωστης χημικής σύστασης και συσκευασίες νάιλον που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 8,1 γραμμαρίων.

Παράλληλα, κατά την έρευνα βρέθηκαν χαρτονομίσματα με ίχνη κοκαΐνης, αλλά και χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 7.000 ευρώ, 3.240 ισραηλινών σέκελ και 563 δολαρίων ΗΠΑ.

Οι αρχές εντόπισαν επίσης οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο τάμπλετ και έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Το Λιμεναρχείο Λευκάδας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση όλων των ευρημάτων, καθώς και του ιστιοφόρου σκάφους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνελήφθη ιατροδικαστής στα Χανιά – Στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων
Ειδήσεις

Συνελήφθη ιατροδικαστής στα Χανιά – Στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων

Σύλληψη 28χρονου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου
Ειδήσεις

Σύλληψη 28χρονου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου – Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί
Ειδήσεις

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου – Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που καλλιεργούσε κάνναβη στη Βοιωτία – Οκτώ συλλήψεις
Ειδήσεις

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που καλλιεργούσε κάνναβη στη Βοιωτία – Οκτώ συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 19:21

Τραμπ: Δεν πιστεύω ότι Ρωσία και Κίνα συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:47

Φιντάν: Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για την Κύπρο η λύση δύο κρατών

Πολιτική
24/07/2026 - 18:42

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ' εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:32

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό 8μήνου η επιχειρηματική δραστηριότητα – «Βαρίδι» η μεταποίηση

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:01

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην σύντροφό της – Έχασε το μωρό

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:58

ΗΠΑ: Ανάκαμψη στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Ιούνιο – Στις 628.000 ο ετήσιος ρυθμός

Πολιτική
24/07/2026 - 17:51

Δούρου κατά Μητσοτάκη: Φέρνετε Αναθεώρηση για τις εκλογές, όχι για τη Δημοκρατία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:45

Παγκόσμια Τράπεζα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης του Μαρόκου στο 4,2% το 2026

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 17:37

BlackRock: Αντλεί $12,3 δισ. για το data center της Meta στο Τέξας

Σχόλια Αγοράς
24/07/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου

Πολιτική
24/07/2026 - 17:21

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αντέξει στον χρόνο

Πολιτική
24/07/2026 - 17:20

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

Φορολογία
24/07/2026 - 17:19

ΑΑΔΕ: Στις 27/7 η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 17:11

ΕΛΤΑ: Οι επτά στρατηγικοί άξονες για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο 2026-2030

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 16:58

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/07/2026 - 16:52

Ελληνικός τουρισμός: Έσοδα-ρεκόρ 25,8% στο πρώτο πεντάμηνο, αλλά αυξάνεται η αβεβαιότητα για το καλοκαίρι

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:50

Την Τρίτη 28 Ιουλίου η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:35

Στροφή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας: Μειώνει τα επιτόκια στο 14% παρά τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:27

Στο εδώλιο τον Φεβρουάριο ο «Φραπές» για το... «δικαίωμα σιωπής»

Πολιτική
24/07/2026 - 16:20

Κουτσούμπας: Τα συνδικάτα ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Αναλύσεις
24/07/2026 - 16:15

Η Fitch βλέπει ισχυρότερη ΔΕΗ: Αναβάθμιση σε «BB» με φόντο επενδύσεις 24 δισ. ευρώ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:12

Φωτιά στα Οινόφυτα - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις στης Πυροσβεστικής

Εργασιακά
24/07/2026 - 15:59

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Ιουλίου

Υγεία
24/07/2026 - 15:58

Νέα αυστηρά μέτρα για διαιτολόγους και εργαστήρια αισθητικής: Πρόστιμα, σφράγιση και εισαγγελέας

Ειδήσεις
24/07/2026 - 15:52

TikTok: Κατηγορείται για παραβίαση κανόνων της ΕΕ όσον αφορά την προστασία ανηλίκων

Πολιτική
24/07/2026 - 15:40

Η Κωνσταντοπούλου έρχεται, ο Μητσοτάκης φεύγει: Σάλος στη Βουλή με καταγγελίες για ψυχιατρικές αναφορές

Πολιτική
24/07/2026 - 15:30

Θεοδωρικάκος: Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη και τη συμμετοχή όλων

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 15:23

Εκλογές: Πρώτοι οι υπουργοί και οι βουλευτές να πιστέψουν τον Μητσοτάκη

Ειδήσεις
24/07/2026 - 15:21

OHE: Έκκληση για επαναπατρισμό 6000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ