Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

Με σφοδρή επίθεση προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, θέτοντας στο επίκεντρο την «κουλτούρα διακυβέρνησης» και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι η συζήτηση δεν περιορίζεται στο ίδιο το συνταγματικό κείμενο, αλλά αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς, τη διάκριση των εξουσιών και τη λειτουργία της Δημοκρατίας.

«Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο. Αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Αφορά πρακτικά την κουλτούρα διακυβέρνησης της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Επιθέσεις στις Ανεξάρτητες Αρχές και παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη»

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμικές παρεμβάσεις και πρακτικές που, όπως είπε, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

«Τι βιώσαμε τα τελευταία χρόνια; Επιθέσεις μετωπικές στις Ανεξάρτητες Αρχές. Παρασκηνιακές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του Κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος. Ποιος είναι ο συνεπής, κύριε πρωθυπουργέ;», σημείωσε.

Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία το 2019 εμφανίστηκε ως δύναμη θεσμικής κανονικότητας, αλλά ακολούθησε πρακτικές αντίστοιχες με εκείνες που κατήγγειλε στο παρελθόν.

«Εσείς που το 2019 εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και της κανονικότητας και κάνατε τα ίδια και χειρότερα με τους προκατόχους σας. Ή εμείς που καταδικάζαμε παιχνίδια με θεσμούς και διάκριση εξουσιών, μπαίνοντας εμπόδιο σε πρακτικές που αμαυρώνουν τη Δημοκρατία;», ανέφερε.

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/2288610991974908}

Σκληρή προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό, λέγοντας: «Θα μας κάνετε σήμερα μαθήματα θεσμικότητας;», διερωτήθηκε. «Ποιος, το αφεντικό; Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα; Σας κολακεύουν αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας; Πείτε στον πρώην γενικό σας γραμματέα και ανιψιό σας, Γρηγόρη Δημητριάδη, ότι στην ελληνική Δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και αυτό είναι ο ελληνικός λαός», πρόσθεσε κάνοντας λόγο για «πρωταθλητές του θράσους».

«Η συναίνεση απαιτεί αξιοπιστία»

Αναφερόμενος στην κυβερνητική πρόσκληση για συναινέσεις στη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η συναίνεση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εμπιστοσύνη.

«Η κυβέρνηση μας εγκαλεί επειδή δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Η συναίνεση απαιτεί αξιοπιστία που έχετε απωλέσει εδώ και καιρό», δήλωσε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά επιλέχθηκε για το ύπατο πολιτειακό αξίωμα εν ενεργεία βουλευτής.

«Για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας εν ενεργεία βουλευτή», ανέφερε.

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/1596397011822684}

Αιχμές για το άρθρο 86 και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στο άρθρο 86 του Συντάγματος που αφορά την ποινική ευθύνη υπουργών, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν υιοθέτησε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Εδώ δεν ψηφίσατε αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον εθνικό δικαστή θα σεβαστείτε;», διερωτήθηκε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «θεσμική ασέβεια», υποστηρίζοντας ότι η στάση της στο συγκεκριμένο ζήτημα δείχνει έλλειψη διάθεσης για ουσιαστικές αλλαγές.

Κριτική για το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση για καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και του υπουργού, η οποία, όπως σημείωσε, δεν περιλαμβάνεται τελικά στις κυβερνητικές προτάσεις.

«Μάλλον οι βουλευτές σας, σας έκαναν να σημάνετε ισπανική υποχώρηση», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αλλάξει θέση λόγω εσωτερικών αντιδράσεων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέληξε υποστηρίζοντας ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για ουσιαστική ενίσχυση των θεσμών και όχι μια διαδικασία επικοινωνιακής διαχείρισης από την κυβέρνηση.