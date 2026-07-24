ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός
Πολιτική
14:47 - 24 Ιουλ 2026

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με σφοδρή επίθεση προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, θέτοντας στο επίκεντρο την «κουλτούρα διακυβέρνησης» και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι η συζήτηση δεν περιορίζεται στο ίδιο το συνταγματικό κείμενο, αλλά αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς, τη διάκριση των εξουσιών και τη λειτουργία της Δημοκρατίας.

«Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο. Αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Αφορά πρακτικά την κουλτούρα διακυβέρνησης της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Επιθέσεις στις Ανεξάρτητες Αρχές και παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη»

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμικές παρεμβάσεις και πρακτικές που, όπως είπε, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

«Τι βιώσαμε τα τελευταία χρόνια; Επιθέσεις μετωπικές στις Ανεξάρτητες Αρχές. Παρασκηνιακές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του Κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος. Ποιος είναι ο συνεπής, κύριε πρωθυπουργέ;», σημείωσε.

Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία το 2019 εμφανίστηκε ως δύναμη θεσμικής κανονικότητας, αλλά ακολούθησε πρακτικές αντίστοιχες με εκείνες που κατήγγειλε στο παρελθόν.

«Εσείς που το 2019 εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και της κανονικότητας και κάνατε τα ίδια και χειρότερα με τους προκατόχους σας. Ή εμείς που καταδικάζαμε παιχνίδια με θεσμούς και διάκριση εξουσιών, μπαίνοντας εμπόδιο σε πρακτικές που αμαυρώνουν τη Δημοκρατία;», ανέφερε.

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/2288610991974908}

Σκληρή προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό, λέγοντας: «Θα μας κάνετε σήμερα μαθήματα θεσμικότητας;», διερωτήθηκε. «Ποιος, το αφεντικό; Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα; Σας κολακεύουν αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας; Πείτε στον πρώην γενικό σας γραμματέα και ανιψιό σας, Γρηγόρη Δημητριάδη, ότι στην ελληνική Δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και αυτό είναι ο ελληνικός λαός», πρόσθεσε κάνοντας λόγο για «πρωταθλητές του θράσους».

«Η συναίνεση απαιτεί αξιοπιστία»

Αναφερόμενος στην κυβερνητική πρόσκληση για συναινέσεις στη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η συναίνεση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εμπιστοσύνη.

«Η κυβέρνηση μας εγκαλεί επειδή δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Η συναίνεση απαιτεί αξιοπιστία που έχετε απωλέσει εδώ και καιρό», δήλωσε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά επιλέχθηκε για το ύπατο πολιτειακό αξίωμα εν ενεργεία βουλευτής.

«Για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας εν ενεργεία βουλευτή», ανέφερε.

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/1596397011822684}

Αιχμές για το άρθρο 86 και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στο άρθρο 86 του Συντάγματος που αφορά την ποινική ευθύνη υπουργών, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν υιοθέτησε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Εδώ δεν ψηφίσατε αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον εθνικό δικαστή θα σεβαστείτε;», διερωτήθηκε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «θεσμική ασέβεια», υποστηρίζοντας ότι η στάση της στο συγκεκριμένο ζήτημα δείχνει έλλειψη διάθεσης για ουσιαστικές αλλαγές.

Κριτική για το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση για καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και του υπουργού, η οποία, όπως σημείωσε, δεν περιλαμβάνεται τελικά στις κυβερνητικές προτάσεις.

«Μάλλον οι βουλευτές σας, σας έκαναν να σημάνετε ισπανική υποχώρηση», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αλλάξει θέση λόγω εσωτερικών αντιδράσεων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέληξε υποστηρίζοντας ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για ουσιαστική ενίσχυση των θεσμών και όχι μια διαδικασία επικοινωνιακής διαχείρισης από την κυβέρνηση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: «Νέο Σύνταγμα για τη νέα εποχή» – Πυρά σε Δούρου για την εκδήλωση της Προεδρίας
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Νέο Σύνταγμα για τη νέα εποχή» – Πυρά σε Δούρου για την εκδήλωση της Προεδρίας

Η ώρα του Ανδρουλάκη στη Βουλή – Live η παρέμβασή του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική

Η ώρα του Ανδρουλάκη στη Βουλή – Live η παρέμβασή του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Αιχμές Μητσοτάκη στα εγκαίνια του Ε65: Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης
Πολιτική

Αιχμές Μητσοτάκη στα εγκαίνια του Ε65: Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης

Ηλεκτρικά πατίνια με κανόνες: Το νέο αυστηρό πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ηλεκτρικά πατίνια με κανόνες: Το νέο αυστηρό πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:57

Σάντσεθ για πυρκαγιές: Δραματική η κατάσταση - Τέσσερα ελληνικά Canadair στην Ισπανία

Πολιτική
24/07/2026 - 14:47

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

Magazino
24/07/2026 - 14:46

Εποχή Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας: Ο άνθρωπος που καλείται να επαναφέρει την Mannschaft στην κορυφή

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:44

Εκρήξεις στο Κίεβο μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Πολιτική
24/07/2026 - 14:35

Σαμαράς για επέτειο Aποκατάστασης της Δημοκρατίας: Ημέρα εθνικής περισυλλογής, όχι πανηγυρισμών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:30

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία: 112 σε πολλές περιοχές για ισχυρές καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:23

Βρετανία για απειλές Ιράν: Oι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση

ΥΔΡΕΥΣΗ
24/07/2026 - 14:20

Παπασταύρου: Αναγκαία μεταρρύθμιση για ασφαλές, προσιτό, επαρκές και ποιοτικό νερό για όλους

Πολιτική
24/07/2026 - 14:04

Μητσοτάκης: «Νέο Σύνταγμα για τη νέα εποχή» – Πυρά σε Δούρου για την εκδήλωση της Προεδρίας

Ειδήσεις
24/07/2026 - 13:55

Βραζιλία κατά Τραμπ: «Αυθαίρετοι και αδικαιολόγητοι» οι αμερικανικοί δασμοί

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 13:47

Η υπεράσπιση της ελληνικής ναυτιλίας στις Βρυξέλλες ήταν μία καλή αρχή για την κυβέρνηση

Ειδήσεις
24/07/2026 - 13:40

Τουρκία: Ο Οζέλ αλλάζει το πολιτικό σκηνικό – Το νέο κόμμα «πρώτη δύναμη» στη Βουλή

Πολιτική
24/07/2026 - 13:35

Μανιάτης προς ΕΕ: Πότε θα λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ETCS στην Ελλάδα;

Πολιτική
24/07/2026 - 13:30

Η ώρα του Ανδρουλάκη στη Βουλή – Live η παρέμβασή του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 13:26

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent

Οικονομία
24/07/2026 - 13:23

Ανάσα για την Ευρώπη: Ο PMI «εκτοξεύτηκε» σε υψηλό πενταμήνου – Οι κίνδυνοι παραμένουν

Άλλοι Αρθρογράφοι
24/07/2026 - 13:03

Pax Silica: Η νέα στρατηγική αξία της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/07/2026 - 13:00

Χρηστίδης: Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών η ΝΔ έχει αφήσει τα τρένα χωρίς αυτόματο σύστημα πέδησης

Οικονομία
24/07/2026 - 12:56

Στουρνάρας για οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλά για θαύμα - Απαραίτητοι οι έμμεσοι φόροι λόγω φοροδιαφυγής

Οικονομία
24/07/2026 - 12:40

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 4,7% στην κατανάλωση των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:30

ΕΚΤ: «Πράσινο φως» στη νέα EUREP – Δάνεια έως €50 δισ. σε κεντρικές τράπεζες

Υγεία
24/07/2026 - 12:26

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων στις 29 Ιουλίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/07/2026 - 12:22

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
24/07/2026 - 12:19

Ασφαλιστικό μπλόκο στα πλοία που πληρώνουν «διόδια» στο Ιράν

Ακίνητα
24/07/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 7,1% στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2025

Πολιτική
24/07/2026 - 12:11

Η Ελλάδα τιμά 52 χρόνια Δημοκρατίας: Μηνύματα ενότητας, μνήμης και ευθύνης από την πολιτική ηγεσία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:03

Ζελένσκι: Κάνει λόγο για ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική αμυντική βιομηχανία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:55

Παραβίαση εναέριου χώρου στη Ρουμανία: F-16 άνοιξε πυρ και κατέρριψε drone

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:53

Λυμπερόπουλος: Αν δε λυθούν βασικά προβλήματα θα έχουμε απεργία διαρκείας μόλις προκηρυχθούν εκλογές

Φορολογία
24/07/2026 - 11:48

«Ραβασάκια» €12,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων: Η ΤΝ θα εξετάζει τις ενστάσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ