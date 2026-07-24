ΗΠΑ: Σε υψηλό 8μήνου η επιχειρηματική δραστηριότητα – «Βαρίδι» η μεταποίηση

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ ενισχύθηκε τον Ιούλιο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων οκτώ μηνών, καθώς η δυναμική της εγχώριας ζήτησης στον τομέα των υπηρεσιών αντιστάθμισε την επιβράδυνση της βιομηχανικής παραγωγής, τις εντονότερες πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την αύξηση του κόστους.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global διαμορφώθηκε στις 53,6 μονάδες τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή. Σημειώνεται ότι επίπεδα άνω των 50 μονάδων σηματοδοτούν ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο δείκτης δραστηριότητας στον κλάδο των υπηρεσιών ανήλθε επίσης στις 53,6 μονάδες, καταγράφοντας το υψηλότερο σημείο από τον Νοέμβριο του 2025. Η ενίσχυση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην αυξημένη ζήτηση που προκάλεσαν το Παγκόσμιο Κύπελλο και οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 250 χρόνων από την Ανεξαρτησία των ΗΠΑ στις 4 Ιουλίου, ιδιαίτερα στους κλάδους της φιλοξενίας και των υπηρεσιών.

Αντίθετα, ο δείκτης μεταποίησης της S&P Global υποχώρησε στις 53,8 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο.

«Τον Ιούλιο καταγράφηκε ανησυχητική επιδείνωση των καθυστερήσεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες, συνοδευόμενη από νέα επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων, γεγονός που περιόρισε την ανάπτυξη και αποδυνάμωσε τη ζήτηση», υποστήριξε ο επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, Κρις Γουίλιαμσον.

Όπως πρόσθεσε, «τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή αναμένεται να εντείνουν ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες για τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις αυξήσεις των τιμών, αυξάνοντας παράλληλα τους καθοδικούς κινδύνους για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας. Αυτό υποδηλώνει ότι η βελτίωση του Ιουλίου ενδέχεται να μην αποτελεί την αρχή μιας σταθερής ανοδικής τάσης».

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες έχει προκαλέσει αναταράξεις σε σημαντικές εμπορικές διαδρομές, περιορίζοντας την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Με βάση την έκθεση της S&P Global, ο συνολικός πληθωρισμός του κόστους εισροών έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025, κυρίως εξαιτίας της ανόδου στις τιμές ενέργειας και μεταφορών, των δασμών και άλλων αυξήσεων κόστους. Οι επιχειρήσεις μετακυλίουν πλέον μέρος αυτών των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές, με τις τιμές πώλησης να καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών.

Παράλληλα, οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες εντείνονται, καθώς οι μεταποιητικές επιχειρήσεις ανέφεραν ότι οι χρόνοι παράδοσης από τους προμηθευτές αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Αύγουστο του 2022.

Παρά το δύσκολο περιβάλλον, η συνολική επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας ενίσχυσε την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και οδήγησε τις εταιρείες στην επανέναρξη των προσλήψεων. Τόσο ο τομέας των υπηρεσιών όσο και η μεταποίηση παρουσίασαν μέτρια αύξηση της απασχόλησης.

«Ο μήνας σηματοδότησε μια ενθαρρυντική επιστροφή στις προσλήψεις, με την απασχόληση να αυξάνεται για πρώτη φορά έπειτα από τρεις μήνες», τόνισε ο Κρις Γουίλιαμσον.