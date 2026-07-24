Το Bitcoin κοντά στα $65.000: Η άνοδος του πετρελαίου δεν «τρομάζει» την αγορά κρυπτονομισμάτων

Το Bitcoin διατηρείται στη ζώνη των 65.000 δολαρίων την Παρασκευή 24/7, ενώ η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων κινείται ανοδικά, παρά το γεγονός ότι η τιμή του πετρελαίου πλησίασε τα 100 δολάρια λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων ολοκληρώνει την εβδομάδα με θετικό πρόσημο, καθώς το Bitcoin ενισχύθηκε έως και 1,1% από τα μεσάνυχτα σε ώρα UTC, φτάνοντας τα 65.760 δολάρια, παρά το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον που υπό άλλες συνθήκες θα ασκούσε μεγαλύτερη πίεση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονταν στα 97,66 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Μαΐου, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν δεν παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης. Παρά το γεγονός ότι προηγούμενες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου είχαν προκαλέσει αναταράξεις στα επενδυτικά assets υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων, αυτή τη φορά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία κινήθηκαν κυρίως ανοδικά.

Το Ethereum (ETH) ακολούθησε την πορεία του Bitcoin, σημειώνοντας άνοδο έως και 1,6%, ενώ κρυπτονομίσματα όπως τα HYPE και FET ενισχύθηκαν πάνω από 2%.

Πίεση στο Dogecoin – Μικτά μηνύματα για το Ethereum

Στο Dogecoin (DOGE), το ανοιχτό ενδιαφέρον στα futures αυξάνεται και πλησιάζει τα 16 δισ. tokens, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο.

Η άνοδος αυτή σημειώνεται ενώ η τιμή spot του DOGE παραμένει υπό πίεση, έχοντας υποχωρήσει την Πέμπτη στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023. Ο συνδυασμός αυξημένου open interest και πτώσης τιμής θεωρείται ένδειξη συνέχισης της πτωτικής τάσης, καθώς αρκετοί traders στοιχηματίζουν σε περαιτέρω υποχώρηση.

Στο Ethereum, το open interest στα futures αυξήθηκε στα 14,53 εκατ. ETH, το υψηλότερο επίπεδο από τις 7 Ιουνίου. Ωστόσο, τα υπόλοιπα δεδομένα δίνουν ανάμεικτα μηνύματα, καθώς τα θετικά funding rates δείχνουν ανοδικό κλίμα, ενώ ο αρνητικός δείκτης CVD 24 ωρών δείχνει ότι οι πωλητές εξακολουθούν να έχουν το πάνω χέρι.

Οι πωλητές παραμένουν ισχυροί στα περισσότερα tokens

Εξαιρουμένων των TRX και CRO, τα περισσότερα κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin, εμφανίζουν αρνητικό CVD 24 ωρών, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη δραστηριότητα πωλήσεων στην αγορά.

Παράλληλα, υπάρχουν θετικές ενδείξεις από τη μεταβλητότητα. Ο δείκτης BVIV, που μετρά την προσδοκώμενη μεταβλητότητα του Bitcoin για 30 ημέρες, υποχώρησε κατά 3% από τα μεσάνυχτα στο 39%, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί πέντε ημερών. Αντίστοιχη πίεση δέχεται και η μεταβλητότητα του Ethereum.

Μεγάλες στοιχηματικές θέσεις για Bitcoin στα 70.000-72.000 δολάρια

Στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης του Bitcoin στη Deribit έχει δημιουργηθεί μεγάλη συγκέντρωση ανοιχτού ενδιαφέροντος ύψους 5 δισ. δολαρίων για συμβόλαια στην περιοχή των 70.000-72.000 δολαρίων.

Οι περισσότερες θέσεις αφορούν δικαιώματα αγοράς (call options), γεγονός που δείχνει ότι αρκετοί επενδυτές στοιχηματίζουν σε περαιτέρω άνοδο της τιμής. Στις κορυφαίες θέσεις όγκου εμφανίζονται επίσης calls με τιμές άσκησης 77.000 και 80.000 δολάρια.

Κινήσεις στα altcoins

Το Hyperliquid (HYPE) ηγήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση στην αγορά των altcoins, σημειώνοντας άνοδο 2,4% στα 58,93 δολάρια, καθώς ανακάμπτει μετά τη διόρθωση του Ιουλίου από τα ιστορικά υψηλά.

Τα tokens τεχνητής νοημοσύνης FET και NEAR ενισχύθηκαν κατά 2,23% και 1,38% αντίστοιχα, δείχνοντας πρώτες ενδείξεις σταθεροποίησης μετά από εβδομάδες αδυναμίας.

Το MORPHO σημείωσε άνοδο 1,89%, συνεχίζοντας μια από τις πιο σταθερές πορείες στον χώρο του DeFi αυτόν τον μήνα.

Αντίθετα, το WLFI υποχώρησε 2,13%, επιστρέφοντας μέρος της χθεσινής ανόδου 12%, ενώ το token παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτο σε απότομες μεταβολές λόγω χαμηλής ρευστότητας.

Το Lighter (LIT) υποχώρησε ακόμη 1,32%, διευρύνοντας την πτώση του σχεδόν στο 20% από τα υψηλά του Ιουλίου, καθώς συνεχίζονται οι ρευστοποιήσεις κερδών μετά το ράλι άνω του 200% από τον Μάιο έως τις αρχές Ιουλίου.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη, η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει επιφυλακτική, καθώς tokens όπως τα WLFI, AVAX, HBAR και SUI καταγράφουν απώλειες μεταξύ 4% και 10% στο τελευταίο 24ωρο, δείχνοντας ότι η αδυναμία σε μεγάλο μέρος των altcoins εξακολουθεί να παραμένει.