Η υπεράσπιση της ελληνικής ναυτιλίας στις Βρυξέλλες ήταν μία καλή αρχή για την κυβέρνηση

Η πολυήμερη διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ανέδειξε πολλές διαστάσεις του τρόπου με τον οποίο εξελίσσονται οι διαδικασίες στην ΕΕ.

Κεντρικό ζήτημα της πρόσφατης συζήτησης που κατέληξε σε μία συμβιβαστική λύση την Πέμπτη (23/7), ήταν οι έντονες και βάσιμες ενστάσεις της ελληνικής κυβέρνησης στο σχέδιο απαγόρευσης της νόμιμης μεταφοράς ρωσικού LNG, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν προφανώς κατά των συμφερόντων των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών.

Ορθώς αντέδρασε η κυβέρνηση. Όμως θα ήταν καλό να επιδείκνυε ανάλογο ζήλο και σε άλλες περιπτώσεις, όπου ευρωπαϊκά σχέδια πλήττουν επαγγελματικές κατηγορίες ή εν τέλει και τα συμφέροντα της χώρας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η πολιτική της ΕΕ κατά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει δίχως επιφυλάξεις, ή τα όσα συνέβησαν στην πρεμούρα της «πράσινης μετάβασης» με την βίαιη απολιγνιτοποίηση, που αν δεν είχε γίνει με τόση βιασύνη, σήμερα η χώρα θα είχε μία δυνατότητα να αντιμετωπίσει κάπως την εκρηκτική αύξηση του ενεργειακού κόστους…