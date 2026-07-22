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Αλέξης Σταμάτης (1960-2026): Κατευόδιο στον μικρό πρίγκιπα της γραφής
Magazino
10:05 - 22 Ιουλ 2026

Αλέξης Σταμάτης (1960-2026): Κατευόδιο στον μικρό πρίγκιπα της γραφής

Reporter.gr Newsroom
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Η αιφνιδιαστική είδηση της απώλειας του Αλέξη Σταμάτη με βρήκε στα ράφια της βιβλιοθήκης μου. Ψάχνοντας, εν είδει αποχαιρετισμού, δύο έργα του που μου είχε στείλει: «Το λευκό δωμάτιο» (ανέβηκε το 2021 στο Θέατρο Σταθμός) και το μυθιστόρημα του «Μοτέλ Μορένα». Είχα ξεχάσει πως παραδίπλα κρυβόταν και το «Υπήρξα τόσοι άλλοι» (όλα από τις εκδόσεις Καστανιώτη). Λιγοστά δείγματα μέσα στο πληθωρικό έργο του 66χρονου Αλέξη Σταμάτη των 30 και πλέον βιβλίων – τελευταία του κυκλοφορία «Το παιδί και ο άγγελος» από τις εκδόσεις Μεταίχμιο και ακόμα πιο πρόσφατη η ποιητική συλλογή «Η Ασθένεια των Απαλών Πραγμάτων» (εκδόσεις ΚΑΠΑ εκδοτική). 

Και φυσικά ο Σταμάτης των ποιημάτων, των ευθύβολων άρθρων (κάθε Κυριακή στο «Βήμα»), της άσβεστης επιθυμίας του να επικοινωνεί με το θέατρο – γιος της κυρίας του θεάτρου Μπέττυς Αρβανίτη, σύζυγος της ηθοποιού Εύας Σιμάτου γαρ – επιστρέφοντας κάθε τόσο με ένα νέο έργο. Από το Μάϊο δούλευε στην ανάγνωση της «Σαπφώς», το θεατρικό που θα κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας τον προσεχή Νοέμβριο με πρωταγωνίστρια την Κόρα Καρβούνη, σε σκηνοθεσία της Νικαίτης Κοντούρη.

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