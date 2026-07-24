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Τραμπ: Δεν πιστεύω ότι Ρωσία και Κίνα συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν
Ειδήσεις
19:21 - 24 Ιουλ 2026

Τραμπ: Δεν πιστεύω ότι Ρωσία και Κίνα συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν τον διαβεβαίωσαν πως οι χώρες τους δεν πρόκειται να προμηθεύσουν το Ιράν με όπλα.  

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι εμπιστεύεται τις διαβεβαιώσεις των δύο ηγετών, επισημαίνοντας παράλληλα πως οποιαδήποτε στρατιωτική υποστήριξη προς την Τεχεράνη θα ήταν «πολύ κακή» τόσο για την Κίνα όσο και για τη Ρωσία και δεν θα εξυπηρετούσε τα εθνικά τους συμφέροντα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Διευκρίνισε, επίσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πωλούν όπλα απευθείας στην Ουκρανία, αλλά τα διαθέτουν σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Ο Πρόεδρος Σι, κατά τη πρόσφατη συνάντησή μας στο Πεκίνο, μου είπε ότι δεν θα έδινε ούτε θα πωλούσε, υπό καμία περίπτωση, όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν - και η δήλωση αυτή αφορούσε και τις κινεζικές εταιρείες. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μας, πιστεύω τον λόγο του και, εξάλλου, του κάνω κι εγώ πολύ μεγάλες χάρες. Ομοίως, ο Πρόεδρος Πούτιν, παρά τον φρικτό πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία (η σχέση μας παραμένει καλή, όπως και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι), μου είπε ότι δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν. Κατανοεί ότι δεν πουλάω όπλα στην Ουκρανία, αλλά σε χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτές πληρώνουν την πλήρη τιμή, και δεν έχω ιδέα για το πώς διανέμονται αυτά τα όπλα. Επομένως, δύο μεγάλες χώρες για τις οποίες οι άνθρωποι μιλούν συχνά σε σχέση με το Ιράν, κατά τη γνώμη μου, δεν συμμετέχουν. Αν το έκαναν, θα ήταν πολύ κακό για αυτές - σίγουρα δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

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