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Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό
Ανεμοδείκτης
22:57 - 24 Ιουλ 2026

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό

Reporter.gr Newsroom
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Φαίνεται πως ούτε η έντονη μπόρα, ούτε οι πολλές και ηχηρές απουσίες στάθηκαν ικανές να χαλάσουν το κλίμα στη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας – κι ας αναγκάστηκαν οι παρευρισκόμενοι να εγκαταλείψουν τους Κήπους του Μεγάρου και να μεταφερθούν στο εσωτερικό…  

Στην αίθουσα του 2ου ορόφου αποσύρθηκαν – αντί για το κιόσκι του Κήπου – οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι συζήτησαν παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα για περίπου 20 λεπτά. Και μιλάμε για τους κκ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Δημήτρη Κουτσούμπα, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Βασίλης Βιλιάρδος, εκπροσωπώντας τον Κυριάκο Βελόπουλο που απουσίαζε.

Απούσες ήταν επίσης η Ρένα Δούρου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ και οι πρώην πρωθυπουργοί Αλέξης Τσίπρας, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής επέλεξαν να μην παρευρεθούν στην εκδήλωση. Στους απόντες σημειώνουμε επίσης τη Μαρία Καρυστιανού, τον Στέφανο Κασσελάκη και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία αν και ήταν στη λίστα των προσκεκλημένων, αποφάσισε τελικά να το αποφύγει.

Μάλιστα, ο γ.γ. του ΚΚΕ σχολιάζοντας το άθροισμα των πολιτικών αρχηγών που παρέστησαν στο Προεδρικό, φέρεται να είπε με χιούμορ πως του θυμίζει τις αρχές της μεταπολίτευσης…

«Ωραία ήταν. Κουβεντιάσαμε», είπε στους δημοσιογράφους ο Κ. Τασούλας, ο οποίος – όπως δήλωσε – δεν εξεπλάγη με τις απουσίες, επιστρατεύοντας για μία ακόμη φορά το χιούμορ του, για το οποίο άλλωστε φημίζεται, σημείωσε:

«Δεν απογοητεύτηκα με την κ. Δούρου, γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό. Το περίμενα ότι δε θα έρθουν θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν. Έτσι το κρίνουν».

Στη μεταξύ τους συζήτηση, όπως αποκάλυψε ο ΠτΔ, αναφέρθηκαν στον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, που έχει εκφραστεί απερίφραστα υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, κάτι με το οποίο συμφώνησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όσο για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ο κ. Τασούλας φέρεται να είπε πως «ο πρωθυπουργός είναι ειλικρινής» και πράγματι οι επόμενες κάλπες θα στηθούν τον Μάιο.

Δεν παρέλειψαν, δε, να συζητήσουν και το ενδεχόμενο να γίνει debate με πολλούς υποψηφίους, με τον ΠτΔ να επιστρατεύει και πάλι το χιούμορ του, προτείνοντας «να γίνει με ΑΣΕΠ».

Ο πάγος και τα χαμόγελα

Σχετικά «παγωμένο» φαίνεται πως ήταν το κλίμα στην έναρξη της εκδήλωσης, με τη χειραψία Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη να μην είναι ιδιαίτερα θερμή. Εξάλλου, είχαν περάσει λίγες μόλις ώρες από τη σφοδρή τους αντιπαράθεση στη Βουλή…

Ωστόσο, λίγο αργότερα, η ατμόσφαιρα άρχισε κάπως να «ζεσταίνεται», με τους πολιτικούς αρχηγούς να ανταλλάσσουν χαμόγελα και τον πρώην Υπουργό Λουκά Αποστολίδη να σημειώνει, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό και τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ: «Έχετε γίνει ποιητικοί και οι δύο, Κυριάκο και Νίκο, στη Βουλή».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ο κ. Μητσοτάκης απάντησε χαμογελώντας: «Μετά τη Βουλή είμαστε πάντα κεφάτοι».

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