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Πελοπόννησος: Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων
Ειδήσεις
11:22 - 21 Ιουλ 2026

Πελοπόννησος: Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Reporter.gr Newsroom
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Στα εννέα ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Περιφέρεια.  

Όπως αναφέρεται, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχώρησαν σε επικαιροποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. Ειδικότερα, στις 10 Ιουλίου 2026 εντοπίστηκε κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα στη Δήμητρα Γορτυνίας, όπου, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων, θανατώθηκαν 18 πρόβατα.

Στη συνέχεια, στις 19 Ιουλίου 2026, επιβεβαιώθηκαν ακόμη δύο εστίες της νόσου σε εκτροφές στο χωριό Κανδήλα του Δήμου Τρίπολης. Σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα, στις δύο μονάδες οδηγήθηκαν σε θανάτωση 70 και 109 ζώα αντίστοιχα.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους, καθώς και την κλινική επιτήρηση σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που έχουν καθοριστεί.

Παράλληλα, η Περιφέρεια επισημαίνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμόζουν με αυστηρότητα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου και την αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

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