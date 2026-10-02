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Κικίλιας: Ολοκληρώθηκαν 13 σημαντικά λιμενικά έργα ύψους 78,4 εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα
Ναυτιλία
13:02 - 02 Οκτ 2026

Κικίλιας: Ολοκληρώθηκαν 13 σημαντικά λιμενικά έργα ύψους 78,4 εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα

Reporter.gr Newsroom

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Την ολοκλήρωση 13 σημαντικών έργων αναβάθμισης λιμενικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 78,4 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα (2/10) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ειδικότερα, τα έργα, που αφορούν νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, ενισχύουν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα των λιμένων και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιών και των παράκτιων περιοχών.

Οι παρεμβάσεις χρηματοδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ενώ σε σειρά έργων αξιοποιήθηκαν συμπληρωματικά εθνικοί, περιφερειακοί, ίδιοι και λοιποί αναπτυξιακοί πόροι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκβαθύνσεις και αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, επισκευές μώλων και κρηπιδωμάτων, κατασκευή νέων αποβαθρών και ραμπών, ενίσχυση υποδομών πρόσδεσης και ασφάλειας, έργα προστασίας ακτογραμμών, οδικές συνδέσεις λιμένων και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις χερσαίες λιμενικές ζώνες.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα έργα στην Αλεξανδρούπολη, την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, τη Στυλίδα και τον Βόλο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 59,3 εκατ. ευρώ, τα οποία ενισχύουν τη ναυσιπλοΐα, την εμπορική λειτουργία, τη συνδεσιμότητα και την ανθεκτικότητα κρίσιμων λιμενικών υποδομών.

Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκαν εργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης και του διαύλου, καθώς και οδικής σύνδεσης του λιμένα με τη νέα Περιφερειακή Οδό. Στη Στυλίδα ολοκληρώθηκαν η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και η διεύρυνση του διαύλου για την ασφαλέστερη υποδοχή πλοίων, ενώ στον Βόλο αποκαταστάθηκαν τα λειτουργικά βάθη του λιμένα μετά τις ζημιές που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες Daniel και Elias. Στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας κατασκευάστηκαν νέα αποβάθρα και κυματοθραύστης, οδός πρόσβασης, γέφυρες και χώρος στάθμευσης, ενώ στην Ιερά Μονή Ιβήρων κατασκευάστηκε νέος κυματοθραύστης, επεκτάθηκε ο προβλήτας και αναβαθμίστηκαν οι υποδομές πρόσβασης.

Παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν επίσης στην Ίο, με αποκατάσταση κρηπιδωμάτων, φωτισμού, παροχών και μέσων ασφάλειας, στο Αργοστόλι, με ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, πεζοδρόμιο, ποδηλατόδρομο και υποδομές προσβασιμότητας, καθώς και στο Ηράκλειο, όπου αποκαταστάθηκαν ζημιές στον προσήνεμο μώλο και επεκτάθηκε η θωράκισή του.

Στη Σύμη κατασκευάστηκαν κρηπιδώματα στη θέση Πέταλο και νέες υποδομές πρόσδεσης, στο Λακκί της Λέρου αποκαταστάθηκε ο προβλήτας Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και ενισχύθηκε η θωράκιση της αποβάθρας, ενώ στην Αγία Ρουμέλη κατασκευάστηκε νέα ράμπα εξυπηρέτησης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων για ασφαλέστερη προσέγγιση ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες. Στη Μεγίστη (Καστελλόριζο) πραγματοποιήθηκαν επείγουσες εργασίες αποκατάστασης και προστασίας του λιμένα, ενώ στη Σητεία κατασκευάστηκαν ύφαλοι κυματοθραύστες και πραγματοποιήθηκε τεχνητή αναπλήρωση του αιγιαλού για την προστασία της ακτογραμμής.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Η αξία ενός έργου φαίνεται όταν παραδίδεται στους πολίτες και κάνει την καθημερινότητά τους καλύτερη. Με βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο το Ταμείο Ανάκαμψης, μετατρέπουμε τους διαθέσιμους πόρους σε ολοκληρωμένα έργα και τα έργα σε αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής των πολιτών. Αυτό είναι το μέτρο της δουλειάς μας: το αποτέλεσμα που φτάνει στον πολίτη. Λιμάνια πιο ασφαλή και λειτουργικά, που στηρίζουν τη ζωή και την ανάπτυξη κάθε περιοχής. Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε αξιοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για να εξασφαλίσουμε καλύτερες και ασφαλέστερες υποδομές».

Έξι από τις παρεμβάσεις συνδυάζουν χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης με πόρους του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και περιφερειακούς, εθνικούς ή ίδιους πόρους των φορέων.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνεχίζει έναν σχεδιασμό που πάντα έχει επίκεντρο την ασφάλεια και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών με πόρους από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το νέο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 του ΥΝΑΝΠ.

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