Κικίλιας για BLUE CARRIER 2: Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής – Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη

Στην επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό-οχηματαγωγό «BLUE CARRIER 2» και στα επόμενα βήματα για την ασφαλή διαχείριση του πλοίου αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στο OPEN και στους δημοσιογράφους, Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

«Η πρώτη προτεραιότητα της ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος και του Υπουργείου ήταν η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής», τόνισε ο κ. Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι τα 28 μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης αποβιβάστηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τήνο, όλοι καλά στην υγεία τους.

Όπως ανέφερε, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέλαβε τον συντονισμό της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής, ρυμουλκά και εξειδικευμένες εταιρείες.

«Η κατάσταση σήμερα είναι ελεγχόμενη. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν βλέπουμε κίνδυνο ρύπανσης και το πλοίο συγκρατείται από δύο ρυμουλκά», δήλωσε ο Υπουργός.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι η περαιτέρω τεχνική διαχείριση έχει ανατεθεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία σε εξειδικευμένη ελληνική εταιρεία, με τη συνδρομή επταμελούς ομάδας Ολλανδών ειδικών. Όπως εξήγησε, η αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού απαιτεί συγκεκριμένα και προσεκτικά βήματα, ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια του πλοίου.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα στάδια, ανέφερε ότι προβλέπονται τεχνικοί έλεγχοι, ρυμούλκηση του πλοίου σε ασφαλές σημείο και ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών, ενώ η απάντληση υδάτων, καυσίμων και λιπαντικών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο ναυπηγείο. Θα ακολουθήσουν αυτοψία και πλήρης διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς. Παράλληλα, η προανάκριση συνεχίζεται από το Λιμεναρχείο Τήνου και έχουν ήδη καταθέσει όλα τα μέλη του πληρώματος.

Αναφερόμενος, τέλος, στην τροφοδοσία και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών που εξυπηρετούσε το «BLUE CARRIER 2», ο Υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε: «Στο Υπουργείο Ναυτιλίας εγκρίνουμε άμεσα κάθε αίτημα για πρόσθετα δρομολόγια, εφόσον απαιτηθούν».

Όπως είπε, αναμένονται από την εταιρεία αιτήματα για έκτακτα δρομολόγια για τις 29 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 2 και 3 Οκτωβρίου, ενώ από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία θα δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση, ώστε να ομαλοποιηθεί πλήρως η σύνδεση των νησιών.

Σχετικές ανακοινώσεις προς το επιβατικό κοινό και τους μεταφορείς θα κάνει η εταιρεία.

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