Ήπειρος: Αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων λόγω έλλειψης μαθητών

Την αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο αποφάσισε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών δεν επαρκεί για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Συνολικά, πρόκειται για 11 Δημοτικά Σχολεία και 22 Νηπιαγωγεία στους τέσσερις νομούς της περιφέρειας.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, η απόφαση αφορά 11 σχολικές μονάδες, από τις οποίες 4 είναι Δημοτικά Σχολεία και 7 Νηπιαγωγεία.

Στην Άρτα, αναστέλλεται η λειτουργία 13 σχολικών μονάδων, με την κατανομή να αφορά 7 Δημοτικά Σχολεία και 6 Νηπιαγωγεία.

Στη Θεσπρωτία, η απόφαση προβλέπει την αναστολή λειτουργίας δύο Νηπιαγωγείων, ενώ στην Πρέβεζα αναστέλλεται η λειτουργία επτά Νηπιαγωγείων.

Έτσι, συνολικά 33 σχολικές μονάδες σε ολόκληρη την Ήπειρο δεν θα ανοίξουν κατά τη νέα σχολική χρονιά, με την εξέλιξη να αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στις μικρότερες και ορεινές περιοχές, όπου η μείωση του αριθμού των μαθητών καθιστά ολοένα δυσκολότερη τη διατήρηση των σχολικών μονάδων.