ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Αναγκαίο να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια
Πολιτική
10:14 - 11 Σεπ 2026

Ανδρουλάκης: Αναγκαίο να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και στήριξης της οικογένειας, με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.  

Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε το «παρών» στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης, όπου απηύθυνε χαιρετισμό προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

«Εάν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια και δεν πρέπει το δημογραφικό και την κατάσταση στα σχολεία να τα συζητάμε μόνο αυτές τις μέρες που ανοίγουν τα σχολεία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Πρέπει να εργαστούμε, πέρα από κόμματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος που είναι κεντρικοί πυλώνες αντιμετώπισης της δύσκολης δημογραφικής κατάστασης που βιώνει η χώρα σε κάθε νομό και ιδιαίτερα σε νομούς της ακριτικής Ελλάδας», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε:

«Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά. Είμαστε δίπλα στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά μας. Κάθε πρωί, σε κάθε αίθουσα, δεν γίνεται μόνο μία εκπαιδευτική διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του Ελληνισμού το μέλλον της πατρίδας. Διότι το μέλλον της πατρίδας είναι τα παιδιά μας. Πρέπει, λοιπόν, να δούμε τα πράγματα με καθαρό βλέμμα. Και φέτος τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Βλέπουμε λιγότερα πρωτάκια, λιγοστεύουν τα πρωτάκια, αίθουσες κλείνουν και οι ελλείψεις επιμένουν να είναι σημαντικές, δυσκολεύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία».

Στην τελετή συμμετείχε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος απευθύνθηκε στους μαθητές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σχολικής ζωής πέρα από το καθαρά εκπαιδευτικό κομμάτι.

«Το σχολείο δεν είναι μόνο διαγωνίσματα, μαθήματα, είναι και όμορφες παρέες, είναι χαμόγελα, είναι αθλητισμός. Είναι όλα αυτά και εσείς έχετε την ευκαιρία να τα κάνετε με πολύ μεγάλη απόδοση γιατί είστε σε ένα από τα καλύτερα σχολεία και έχετε τους καλύτερους δασκάλους».

Χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους απηύθυνε επίσης ο διευθυντής Εκπαίδευσης, Ευάγγελος Κελεσίδης.

Στην τελετή παρέστησαν ακόμη οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά και Μιχάλης Χουρδάκης.

Μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αρναούτογλου: Εξηλεκτρισμός χωρίς δίκτυα και αποθήκευση σημαίνει ο λογαριασμός στους πολίτες
Πολιτική

Αρναούτογλου: Εξηλεκτρισμός χωρίς δίκτυα και αποθήκευση σημαίνει ο λογαριασμός στους πολίτες

Κεραμέως: Η μεγαλύτερη «Ημέρα Καριέρας» με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη
Εργασιακά

Κεραμέως: Η μεγαλύτερη «Ημέρα Καριέρας» με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

ΠΑΣΟΚ: Τελικά το ΙΧ κόμμα του Τσίπρα όσοι το πλαισιώνουν έχουν ISO ροπής στο ψέμα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Τελικά το ΙΧ κόμμα του Τσίπρα όσοι το πλαισιώνουν έχουν ISO ροπής στο ψέμα

Κονγκό: Τουλάχιστον 17 νεκροί από φωτιά σε σχολείο – Μεταξύ των θυμάτων και παιδιά
Ειδήσεις

Κονγκό: Τουλάχιστον 17 νεκροί από φωτιά σε σχολείο – Μεταξύ των θυμάτων και παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/09/2026 - 10:23

Γερμανία: Τα περισσότερα ζευγάρια θα έχαναν από τον επιμερισμό της σύνταξης

Πολιτική
11/09/2026 - 10:14

Ανδρουλάκης: Αναγκαίο να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/09/2026 - 10:08

Στο κυνήγι του πλούτου

Ειδήσεις
11/09/2026 - 10:07

Βρετανία: Ξαφνική «ανάσα» με ανάπτυξη 0,4% τον Ιούλιο παρά τις ενεργειακές πιέσεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11/09/2026 - 09:58

Το showcar της McLaren και η θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna τρέχουν live στο ΟΑΚΑ στις 3 Οκτωβρίου

Χρηματιστήρια
11/09/2026 - 09:49

Ασιατικές αγορές: Βουτιά 2,8% για τον Kospi και 2,6% για τον Nikkei

Ναυτιλία
11/09/2026 - 09:30

Attica Group: Τα «αναχώματα» στα πράσινα βάρη στα νησιά και οι άξονες ανάπτυξης

Πολιτική
11/09/2026 - 09:18

Αρναούτογλου: Εξηλεκτρισμός χωρίς δίκτυα και αποθήκευση σημαίνει ο λογαριασμός στους πολίτες

Τεχνολογία
11/09/2026 - 09:11

AI: Πόσο ρεαλιστικές είναι οι προβλέψεις για αφανισμό της ανθρωπότητας σε 10 χρόνια;

Επιχειρήσεις
11/09/2026 - 08:46

SOS των μικρομεσαίων μετά τη ΔΕΘ: Οι αριθμοί της κυβέρνησης απέναντι στην πραγματικότητα της αγοράς

Ακίνητα
11/09/2026 - 08:33

Ενοίκια: Προς παράταση, η υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας – Γιατί «κολλάει» το ΜΙΔΑ

Ειδήσεις
11/09/2026 - 08:14

Μια γενιά που δεν θυμάται την 11η Σεπτεμβρίου

Ναυτιλία
11/09/2026 - 08:11

Ο ανθρώπινος αποκλεισμός του Ορμούζ: 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι

Περιβάλλον
11/09/2026 - 07:59

Μόλις βιώσαμε τον θερμότερο μήνα στην ιστορία του πλανήτη

Εκλογές ΗΠΑ
11/09/2026 - 07:44

Τα... ψιλά γράμματα για το «μέρισμα» των 5.000 δολαρίων του Τραμπ

Ειδήσεις
11/09/2026 - 06:58

ΗΠΑ: Πώς από την ενότητα της 11ης Σεπτεμβρίου βρέθηκαν σε βαθύ πολιτικό διχασμό

Ειδήσεις
10/09/2026 - 23:33

Τσελίκ κατά Μητσοτάκη: «Περικύκλωση» της Τουρκίας βλέπει στη συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ

Αυτοδιοίκηση
10/09/2026 - 23:30

Χαρδαλιάς: Επενδύουμε €15,54 εκατ. για ασφαλείς και σύγχρονες αθλητικές υποδομές σε δέκα Δήμους

Ειδήσεις
10/09/2026 - 23:28

Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη

Χρηματιστήρια
10/09/2026 - 23:22

Συνεχίστηκε η πτώση στη Wall: Τα ομόλογα εκτινάσσονται και το Brent «φλερτάρει» με τα 110$

Πολιτική
10/09/2026 - 23:10

Κουτσούμπας από ΔΕΘ: Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι βήμα μπροστά για τον λαό

Οικονομία
10/09/2026 - 22:59

ΥΠΕΘΟΟ – ΑΑΔΕ: myLEX - Η νέα ψηφιακή πύλη νομοθετικής πληροφόρησης

Magazino
10/09/2026 - 22:52

Πρεμιέρες: Καθηλώνει το υποψήφιο για 8 βραβεία Σεζάρ «Φάκελος 137»

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:41

Τραγωδία στην Ελβετία: Τουριστικό λεωφορείο ανετράπη – Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:40

11η Σεπτεμβρίου: 2.977 drones σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους πάνω από τη Νέα Υόρκη

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:30

Σχολικός αγιασμός: Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Πολιτική
10/09/2026 - 22:15

ΣΥΡΙΖΑ: «Περιθώριο υπάρχει» για 13η σύνταξη και στήριξη των ΜμΕ – Μήνυμα Δούρου από Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις
10/09/2026 - 21:59

Ιράν: Περιορισμένη επανεκκίνηση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων

Ομόλογα
10/09/2026 - 21:39

ΗΠΑ: Νέα επαναγορά ομολόγων $5,2 δισ. από το υπουργείο Οικονομικών

Υγεία
10/09/2026 - 21:30

Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας: Πότε το scrolling των εφήβων γίνεται επικίνδυνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ