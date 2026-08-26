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Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: 53χρονος σκότωσε τη σύζυγό του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει
Ειδήσεις
15:41 - 26 Αυγ 2026

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: 53χρονος σκότωσε τη σύζυγό του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

Reporter.gr Newsroom
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Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Ροδόπη, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Το έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) στο Διαλαμπί Ιάσμου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας επιτέθηκε στη 44χρονη σύζυγό του και την τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Η 44χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον γιο της, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του

Μετά την επίθεση στη σύζυγό του, ο 53χρονος επιχείρησε να αυτοκτονήσει.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε μαχαίρι για να αυτοτραυματιστεί, προκαλώντας τραύμα στον θώρακά του, ενώ παράλληλα φέρεται να κατανάλωσε πετρέλαιο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Είχε προηγηθεί μήνυση για απειλή

Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι Αρχές εξετάζουν και το ιστορικό του ζευγαριού.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, το 2022, όταν η οικογένεια βρισκόταν στο Ηράκλειο Κρήτης, η 44χρονη είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή.

Ο 53χρονος είχε συλληφθεί τότε από τις Αρχές και είχε οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία.

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