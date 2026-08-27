Meta: Συμβιβασμός $16,7 δισ. για τις επιπτώσεις Facebook και Instagram στα παιδιά

Σε έναν ιστορικό συμβιβασμό με τις πολιτείες των ΗΠΑ, ύψους έως και 16,7 δισ. δολαρίων, προχώρησε η Meta, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη σχετικά με τις κατηγορίες ότι το Facebook και το Instagram σχεδιάστηκαν με τρόπους που βλάπτουν τα παιδιά και τους εφήβους.

Η συμφωνία προβλέπει αποζημιώσεις προς τις πολιτείες, οι οποίες θα κατευθυνθούν σε δράσεις δημόσιας υγείας, μεταξύ άλλων σε υπηρεσίες αντιμετώπισης κρίσεων, προγράμματα μετά το σχολείο, υπαίθριες δραστηριότητες και προγράμματα ψυχικής υγείας για νέους.

Όπως μεταδίδει το Axios, η Meta δεσμεύεται παράλληλα να επιβάλει νέους περιορισμούς στη χρήση των πλατφορμών της από άτομα κάτω των 18 ετών. Συγκεκριμένα, οι έφηβοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Facebook και το Instagram για έως δύο ώρες την ημέρα, ενώ η πρόσβασή τους θα μπλοκάρεται από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί. Παράλληλα, θα περιορίζονται οι ειδοποιήσεις κατά τις σχολικές ώρες.

Οι νέοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέγουν χρονολογική ροή αναρτήσεων, αντί για τη ροή που διαμορφώνεται από αλγόριθμο, ενώ οι γονείς θα μπορούν να ορίζουν αυτή την επιλογή ως προεπιλεγμένη. Επιπλέον, τα παιδιά δεν θα μπορούν να βλέπουν τα likes και άλλες αντιδράσεις στις αναρτήσεις.

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κίνηση της Meta να καλέσει και τους ανταγωνιστές της να συμμετάσχουν στη συμφωνία. Σε ανοιχτή επιστολή προς το TikTok και το YouTube, η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι νέες δικλίδες ασφαλείας δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικές εάν εφαρμοστούν μόνο σε μία πλατφόρμα.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι έφηβοι θα επωφεληθούν από αυτό το νέο πρότυπο για τον κλάδο, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας», αναφέρει η Meta, καλώντας τις δύο πλατφόρμες να υιοθετήσουν αντίστοιχα μέτρα.

Το σκεπτικό της εταιρείας είναι ότι όταν οι περιορισμοί επιβάλλονται μόνο σε μία εφαρμογή, οι έφηβοι μπορούν απλώς να μετακινηθούν σε κάποια άλλη.

Μάλιστα, περίπου 5 δισ. δολάρια από το ποσό του συμβιβασμού της Meta θα ενεργοποιηθούν μόνο εφόσον το YouTube και το TikTok καταλήξουν επίσης σε συμφωνίες με τις πολιτείες, με δύο βασικές προϋποθέσεις: να επιβάλουν ημερήσιο όριο χρήσης μίας ώρας, νυχτερινούς περιορισμούς και μηχανισμούς επιβεβαίωσης ηλικίας, καθώς και να καταβάλουν περίπου 5 δισ. δολάρια η καθεμία.

Στο επίκεντρο η προστασία των ανηλίκων

Η συμφωνία θεωρείται σημαντική όχι μόνο λόγω του μεγέθους της, αλλά και επειδή θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μεγάλες πλατφόρμες απέναντι στους ανήλικους.

Το μέγεθός της παραπέμπει σε ιστορικούς εταιρικούς συμβιβασμούς, όπως εκείνους για το σκάνδαλο Dieselgate της Volkswagen και την πετρελαιοκηλίδα της BP στον Κόλπο του Μεξικού. Παραμένει, ωστόσο, πολύ μικρότερη από τη συμφωνία του 1998 με τις καπνοβιομηχανίες, μέσω της οποίας οι πολιτείες των ΗΠΑ εισέπραξαν συνολικά περισσότερα από 200 δισ. δολάρια.

Οι επενδυτές, πάντως, είχαν προετοιμαστεί για πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση που η υπόθεση έφτανε σε απόφαση ενόρκων, καθώς οι πιθανές κυρώσεις μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 1,4 τρισ. δολάρια.

Η Meta ανακοίνωσε ότι θα καταγράψει επιβάρυνση περίπου 10 δισ. δολαρίων στα αποτελέσματα του τρέχοντος τριμήνου εξαιτίας του συμβιβασμού, ποσό που δεν περιλαμβανόταν στις προηγούμενες προβλέψεις της.

Η συμφωνία αναμένεται πλέον να τερματίσει τη δίκη, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από τον αρμόδιο δικαστή.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ιντιάνα, Τοντ Ροκίτα, δήλωσε ότι «δεν πρόκειται μόνο για χρήματα», αλλά για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι πλατφόρμες, ώστε να σταματήσουν να «εκμεταλλεύονται τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των παιδιών».

Η Ιντιάνα, πρόσθεσε, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με άλλες πολιτείες για την επιβολή αντίστοιχων μέτρων σε εταιρείες όπως οι Discord, Roblox, Snapchat, TikTok και YouTube.