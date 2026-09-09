Δίκη Τεμπών: Κατέθεσαν οι οικογένειες των μηχανοδηγών – «Το παιδί μας το σκότωσαν πολλές φορές»

Με τις καταθέσεις των οικογενειών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημητρίου Μασσαλή και Σπύρου Βούλγαρη ολοκληρώθηκε η σημερινή (Τετάρτη, 9/9) συνεδρίαση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Στο επίκεντρο των καταθέσεων βρέθηκαν οι ισχυρισμοί σχετικά με τη μεταφορά παράνομου φορτίου και οι αιχμές που είχαν αφήσει – ακόμη και πολιτικά πρόσωπα – εις βάρος των δύο μηχανοδηγών που έχασαν άδικα τη ζωή τους.

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«Ακόμα και μέσα στην Βουλή υπήρχαν αρχηγοί κομμάτων που υποστήριζαν την θεωρία του παράνομου φορτίου με αποτέλεσμα να πληγώνει εμάς και να πρέπει να απολογούμαστε αν έκανε λαθρεμπόριο ή όχι», είπε κατά την κατάθεσή του ο Άγγελος Μασσαλής, πατέρας του εντός εκ των δύο μηχανοδηγών. Και συμπλήρωσε: «Το να βγαίνουν κάποιοι να μας θεωρούν λαθρέμπορους και να θεωρούν ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την φωτιά είναι κάτι που δεν μπορεί κάποιος να ξεπεράσει».

Στις θεωρίες σχετικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας αναφέρθηκε και ο δικηγόρος της οικογένειας Βούλγαρη, Θωμάς Στάικος, τονίζοντας πως «δυστυχώς τον Σπύρο τον σκότωσαν παραπάνω από μία φορά». Και συγκεκριμένα τρεις, όπως εξήγησε: μία όταν έχασε τη ζωή του στο τραίνο, μία ακόμη όταν διέρρευσε «από συγκεκριμένα κέντρα» ότι ήταν προσωπικός φίλος του πρωθυπουργού και εθελοντής στο γραφείο του και μία τρίτη όταν άρχισαν να αναπτύσσονται θεωρίες πως ήταν λαθρέμπορος.

«Η οικογένεια δέχτηκε προκλήσεις, αλλά χειρίστηκε το θέμα με απόλυτη αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τους θεσμούς», τονίζει στο «R» ο κ. Στάικος, σημειώνοντας πως μοναδικό μέλημα των εντολέων του είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Αφήνοντας, μάλιστα, σαφείς αιχμές εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη στοχοποίηση των νεκρών μηχανοδηγών στο πλαίσιο της αναπαραγωγής της θεωρίας για το ξυλόλιο, ο ίδιος υπογραμμίζει:

«Το μήνυμα της οικογένειας είναι σαφές. Τα είπαμε εκεί που έπρεπε· σεβαστήκαμε τους θεσμούς και τη διαδικασία. Στο εξής οποιοσδήποτε ή οποιαδήποτε – ακόμη και από τον χώρο της πολιτικής – αφήσει την όποια υπόνοια, θα βρεθεί αντιμέτωπος/η με αστικές και ποινικές κυρώσεις».

Σημειώνεται πως η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε νωρίτερα, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας σχετικά με τον έλεγχο, μεταξύ άλλων, του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας. Η πρόταση της εισαγγελέως θα διατυπωθεί στην επόμενη συνεδρίαση, την ερχόμενη Δευτέρα (14/9).