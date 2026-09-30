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Από τη Θεσσαλονίκη στον Όλυμπο: Ένα ταξίδι με αφετηρία το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:33 - 30 Σεπ 2026

Από τη Θεσσαλονίκη στον Όλυμπο: Ένα ταξίδι με αφετηρία το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

Reporter.gr Newsroom

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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η Fraport Greece διοργάνωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», με επίκεντρο τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τον Όλυμπο. Μέσα από τη γαστρονομία, η εκδήλωση ανέδειξε την ιδιαίτερη ταυτότητα των δύο προορισμών και τη μεταξύ τους σχέση, προτείνοντας ένα ενιαίο ταξιδιωτικό αφήγημα: «THESSALONIKI. YOUR PATH TO OLYMPUS».

Η φετινή θεματική αποκτά συμβολική σημασία, καθώς ο Όλυμπος εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2026 στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτό αγαθό, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική φυσική και πολιτιστική του αξία. Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη έχει ενταχθεί από το 2021 στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO στον τομέα της Γαστρονομίας.

Η εκδήλωση, με κεντρικό μήνυμα «Land for Taste, Rise for Myth. One getaway, two UNESCO Wonders.», πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στον χώρο των Αναχωρήσεων του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Θέρμης και την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

Ταξιδιώτες και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από γεύσεις και γαστρονομικές αναφορές δύο διαφορετικούς, αλλά αλληλένδετους κόσμους: από τη μία, τη Θεσσαλονίκη, μια πόλη με πολυπολιτισμική ταυτότητα και από την άλλη, τον Όλυμπο και τις περιοχές γύρω από αυτόν, με την πλούσια τοπική παράδοση, τα προϊόντα Π.Ο.Π. και τις γεύσεις που συνδέονται με το βουνό και τους πρόποδές του. Με αυτόν τον τρόπο, η γαστρονομία λειτούργησε ως κοινός τόπος συνάντησης των δύο προορισμών, μετατρέποντας την αναχώρηση από το αεροδρόμιο σε αφετηρία μιας ευρύτερης εμπειρίας
ανακάλυψης.

Ο κ. Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, δήλωσε σχετικά:

«Με ιδιαίτερη χαρά γιορτάσαμε και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία για τους ταξιδιώτες και τους επισκέπτες της πόλης. Η ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί μια σημαντική αφορμή για να αναδείξουμε τη μοναδική σύνδεσή του με τη Θεσσαλονίκη και να παρουσιάσουμε το
αεροδρόμιο ως το πρώτο σημείο αυτής της ταξιδιωτικής διαδρομής. Μέσα από τη γαστρονομία, φέραμε πιο κοντά δύο προορισμούς με διαφορετική, αλλά εξίσου ξεχωριστή ταυτότητα, αναδεικνύοντας όσα τους ενώνουν και εμπλουτίζουν την ταξιδιωτική εμπειρία.»

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