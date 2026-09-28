Θεσσαλονίκη: Λουκέτο σε κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

Τη διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά τον έλεγχο που διενήργησε και κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις που αφορούν τη λειτουργία μη αδειοδοτημένου Ογκολογικού Τμήματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το συγκεκριμένο τμήμα δεν περιλαμβανόταν στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, ενώ διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε προσωπικό και ειδικότητες. Παράλληλα, οι επιστημονικά υπεύθυνοι των τμημάτων δεν απασχολούνταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ δεν είχαν συναφθεί έγγραφες συμβάσεις με τους συνεργαζόμενους ιατρούς.

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Στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκε ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, ο οποίος, σύμφωνα με την έκθεση, συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα και στη συνέχεια προχωρούσε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο Ογκολογικό Τμήμα, με την προετοιμασία να γίνεται από προσωπικό της κλινικής.

Η ΕΑΔ αναφέρει ακόμη ότι σε δείγμα ασθενών καταγράφηκαν νοσηλείες με διαγνώσεις που, σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν αφορούσαν μορφή κακοήθειας, ενώ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζονται ως ενδείξεις πιθανής υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών.

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Ο έλεγχος του 2025

Έκτακτος έλεγχος που είχε πραγματοποιηθεί το 2025 από την αρμόδια Επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών κλινικών είχε διαπιστώσει ανεπαρκή στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό. Η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας και, μετά την ανάκλησή της στις αρχές του 2026, την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΑΔ, στην έκθεση του προηγούμενου ελέγχου δεν είχαν καταγραφεί ευρήματα που αφορούν την ύπαρξη του μη αδειοδοτημένου Ογκολογικού Τμήματος, εξοπλισμού και θαλάμου βιολογικής ασφάλειας, τη σχετική διαδικτυακή προβολή, ζητήματα στελέχωσης και συμβάσεων ιατρών, καθώς και την απουσία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Η ΕΑΔ επισημαίνει, τέλος, ότι η αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας δεν είχε προχωρήσει στην οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, παρά την προηγούμενη εισήγηση για αφαίρεση της άδειας και την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας.

Τι ζητά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε:

1.Στη Περιφέρεια, ως αρμόδια υπηρεσία, να προβεί

α) στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της κλινικής μετά τον τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής,

β) στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική, και,

γ) στην ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου περί της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία και σε πληροφόρηση περί των τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μη τήρηση, με σχετική εγκύκλιο και κατευθυντήριες οδηγίες.

2.Στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

α) να εφαρμόζει συσταλτικά και όχι διασταλτικά τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 4600/2019, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Επίσης, οι χρονικές προθεσμίες που θέτει προς συμμόρφωση (ή και προσκόμισης στοιχείων) να τηρούνται αυστηρά και, με την παρέλευση τους, να εκκινεί αμελλητί τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες,

β) να μην δέχεται, στο πλαίσιο των ελέγχων ιδιωτικών κλινικών, την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους Διοικητικά υπεύθυνους κλινικών, ως δικαιολογητικά, παρά να αιτείται την υποβολή των εγγράφων όπως αυτά έχουν κατατεθεί.

3.Στην ιδιωτική κλινική να προβεί στη διόρθωση της ιστοσελίδας της ώστε η ενημέρωση περί των παροχών της να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργία της.

Η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Παράλληλα, διαβιβάστηκε στον ΕΟΠΥΥ για να εξεταστεί η ορθότητα των στοιχείων που υπέβαλε η κλινική για την αποζημίωση συγκεκριμένων νοσηλειών, καθώς και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlr4hzajr3y1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}