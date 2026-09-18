Χρηστίδης: Θα ελέγξουμε όλα τα λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης ανέβηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από λίγο καιρό. Γνώριζε τα προβλήματα στο Ορμούζ, τον πόλεμο στο Ιράν, στην Ουκρανία, γνώριζε το πρόβλημα που υπάρχει με τους Χούθι στη Σαουδική Αραβία. Αυτά τα ζητήματα είναι γνωστά πάρα πολύ καιρό και έχουμε μία κυβέρνηση η οποία, για λόγους ιδεοληψίας και μόνο, δεν προχωρά σε μία σειρά συστημικών διορθώσεων στην αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, έτσι ακριβώς όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει μία κυβέρνηση μπροστά σε μία κρίση», ανέφερε νωρίτερα σήμερα (18/9) ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Όπως σημείωσε μιλώντας στο ERTnews, η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει προχωρήσει εδώ και καιρό στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και όχι να συζητά το ζήτημα τώρα, με τις τιμές να έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά.

«Υπάρχουν ευρωπαϊκά κράτη τα οποία έχουν πάρει ήδη αποφάσεις. Στην Ελλάδα έχουμε τον 5ο ή 6ο, αν δεν κάνω λάθος, υψηλότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, 0,70 ευρώ ανά λίτρο. Εμείς μιλάμε εδώ και καιρό για την ανάγκη μείωσης του ΕΦΚ. Δεν πρέπει να έχουμε αλλεργία σε οτιδήποτε αφορά θεσμικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας», τόνισε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις της έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση.

«Εδώ μιλάμε για πραγματικές ζωές και το κατά πόσο κάποιος επιλέγει αν θα βάλει βενζίνη και πετρέλαιο, αν θα στείλει τα προϊόντα του για το εμπόριο ή αν θα σταματήσει να δουλεύει. Αυτά που κάνει ή μάλλον δεν κάνει η κυβέρνηση, επτά χρόνια τώρα, έχουν οδηγήσει το πετρέλαιο και τη βενζίνη στο 2,20», σημείωσε.

Αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Παύλος Χρηστίδης έθεσε εκ νέου το ζήτημα των ελέγχων και των μέτρων στον χώρο της Υγείας.

«Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζωνάκης για να ψάξουμε να βρούμε τους αλγόριθμους; Έχουμε αντιληφθεί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μπορούσε σήμερα να είναι ανάμεσά μας κανονικά, εάν δύο-τρεις άνθρωποι είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους; Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα πάει αυτή την ιστορία μέχρι τέλους, για να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες άλλες ζωές από εδώ και μπρος», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας το 2019 και ζήτησε να αποσαφηνιστεί πόσοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τότε έως σήμερα.

«Υπήρχε ένα σώμα, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο λειτουργούσε από το 2002 μέχρι το 2019. Στον πρώτο νόμο για το επιτελικό κράτος, αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το κατήργησε. Πόσοι έλεγχοι γίνονται από το 2019 μέχρι το 2026 κατ’ έτος; Εδώ εγώ διαβάζω ένα ρεπορτάζ μιας αξιόπιστης εφημερίδας που λέει 12. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο αφορά τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων και πρέπει να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί και ποιοι έχουν ευθύνες», κατέληξε.