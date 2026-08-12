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Oλική έκλειψη Ηλίου - Live η πορεία του φαινομένου
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20:00 - 12 Αυγ 2026

Oλική έκλειψη Ηλίου - Live η πορεία του φαινομένου

Reporter.gr Newsroom
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Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, η ηπειρωτική Ισπανία θα βρεθεί στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης Ηλίου, προσφέροντας ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα που αναμένεται να συγκεντρώσει εκατομμύρια βλέμματα.

Η έκλειψη της 12ης Αυγούστου θα περάσει επίσης από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας, ενώ η μερική φάση της θα είναι ορατή σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, καθώς και σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής και της δυτικής Αφρικής.

Το φαινόμενο ξεκίνησε περίπου στις 18:34 ώρα Ελλάδας, όταν η Σελήνη θα αρχίσει να περνά μπροστά από τον Ήλιο. Η ολικότητα θα ξεκινήσει στις 19:58, ενώ το μέγιστο της έκλειψης θα σημειωθεί στις 20:45.

Η σκιά της Σελήνης θα διανύσει περίπου 8.260 χιλιόμετρα μέσα σε μιάμιση ώρα, κινούμενη από τον Βόρειο Πόλο προς τα νότια. Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με τη μεγαλύτερη διάρκεια να καταγράφεται πάνω από τον Ατλαντικό.

Στην Ισπανία, η ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει τη χώρα από το Οβιέδο έως την Πάλμα της Μαγιόρκα, περνώντας μεταξύ άλλων από το Μπούργος και περιοχές βόρεια της Μαδρίτης. Στο Σανταντέρ η ολικότητα θα διαρκέσει περίπου ένα λεπτό, ενώ στο Μπιλμπάο μόλις περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Τι θα δούμε στην Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται στη ζώνη ολικότητας. Το φαινόμενο θα είναι ορατό μόνο ως πολύ μικρή μερική έκλειψη και κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

  • Κέρκυρα: περίπου στις 20:33, με μέγιστη κάλυψη μόλις 2,35% του Ήλιου.
  • Ηγουμενίτσα: περίπου 20:33–20:36.
  • Ιωάννινα: περίπου 20:33–20:35, με εξαιρετικά μικρή κάλυψη.

Το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί λίγο πριν τις 23:00 ώρα Ελλάδας, όταν θα τελειώσει και η μερική έκλειψη.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2026 - 21:20
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