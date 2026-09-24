Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλιστικό πύραυλο και drone

Σύστημα αεράμυνας που επιχειρείται από Έλληνες στρατιωτικούς στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισε σήμερα (24/9) έναν βαλλιστικό πύραυλο και ένα drone στην ευρύτερη περιοχή της Γιάνμπου, όπου βρίσκονται σημαντικές εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου.

Ειδικότερα, όπως δήλωσαν νωρίτερα σήμερα στο Reuters ελληνικές πηγές ασφαλείας, η πολιτική προστασία της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποιήσεις για πιθανό κίνδυνο στην ιερή πόλη της Μέκκας, στη βορειοδυτική περιοχή Ταμπούκ, στις περιοχές της Ερυθράς Θάλασσας που περιλαμβάνουν τη Τζέντα και τη Γιάνμπου, καθώς και στη νότια περιοχή Ταΐφ.

«Και τα δύο καταρρίφθηκαν», δήλωσε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι το ελληνικό σύστημα Patriot εκτόξευσε δύο πυραύλους, χωρίς ωστόσο να δώσει πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του drone και του βαλλιστικού πυραύλου.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη πληροφορία επιβεβαιώθηκε και από δεύτερη πηγή.

Όπως επισημαίνει το Reuters, «πρόκειται για την πέμπτη φορά που το συγκεκριμένο σύστημα, -το οποίο επιχειρείται από Έλληνες-, χρησιμοποιήθηκε σε πολεμική επιχείρηση από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμό τους με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που υπογραμμίζει τον διευρυνόμενο στρατιωτικό ρόλο των Ευρωπαίων συμμάχων στην προστασία των ενεργειακών υποδομών του Κόλπου».

Υπενθυμίζεται ότι από το 2021, η Ελλάδα έχει αναπτύξει στη Σαουδική Αραβία μία συστοιχία αεράμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής, η οποία επιχειρείται από ελληνικό προσωπικό, στο πλαίσιο συμφωνίας για τη συνδρομή στην προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων του βασιλείου.