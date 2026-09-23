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Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα απωλειών με τις τράπεζες στο «κόκκινο» - Αντιστάθηκαν διυλιστήρια, Metlen
Σχόλια Αγοράς
17:57 - 23 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα απωλειών με τις τράπεζες στο «κόκκινο» - Αντιστάθηκαν διυλιστήρια, Metlen

Reporter.gr Newsroom
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Δεύτερη σερί πτώση για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος έχασε κι άλλο έδαφος στη «μάχη» των 2.700 μονάδων. Αντιστάθηκαν τα διυλιστήρια αλλά και η Metlen.

Η MTLN εξαργύρωσε τη θετική έναρξη κάλυψης της μετοχής της από την JPMorgan, ωστόσο, οι απώλειες του ΔΤΡ (-1,80%) επιβάρυναν τον ΓΔ και τελικά έκριναν το πρόσημο.

Έτσι, ο ΓΔ υποχώρησε την Τετάρτη (23/9) κατά -0,76% στις 2.651,07 μονάδες.

Συνολικά τον Σεπτέμβριο οι απώλειες για τον ΓΔ αγγίζουν πια το -1%, αλλά βέβαια η φετινή απόδοση παραμένει εξαιρετικά θετική και ανέρχεται σε +25,01%.

Στο ταμπλό, εκτός της Metlen αξιόλογα ήταν επίσης τα κέρδη των διυλιστηρίων (ΜΟΗ και ΕΛΠΕ), που ανέκαμψαν μετά τις χθεσινές απώλειες.

Εκτός από τις τράπεζες, που είχαν να δεχθούν τέτοια πίεση σχεδόν εδώ και δύο μήνες, μεγάλη πτώση είχαν η μετοχή της ΚΡΙ, αλλά και των ΕΛΧΑ, ΣΑΡ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 18:09
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