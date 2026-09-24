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Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:22 - 24 Σεπ 2026

Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31

Reporter.gr Newsroom
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Η ενεργειακή ασφάλεια, η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, οι διεθνείς διασυνδέσεις και η ευρωπαϊκή στάση ενόψει της COP31 βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε χθες (23/9) στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, στο περιθώριο της 81ης Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, και στη συνέχεια με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra. Παράλληλα, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην υψηλού επιπέδου συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. António Guterres, για τη Δράση για το Κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση.

Ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και 3+1 στη συνάντηση με τον Chris Wright

Στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας με τον Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright, βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στη διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού, στην αυξανόμενη παρουσία αμερικανικού LNG στην ευρωπαϊκή αγορά και στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Ουκρανία.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν επίσης τις προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, με έμφαση στις ενεργειακές υποδομές και διασυνδέσεις, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πόρων, καθώς και στην προσέλκυση νέων αμερικανικών επενδύσεων.

Ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και για τα επόμενα βήματα στην έρευνα και αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, με τη συμμετοχή της Chevron και της ExxonMobil.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν, ακόμη, την προετοιμασία της επόμενης διυπουργικής συνάντησης του σχήματος 3+1, με τη συμμετοχή των ομολόγων τους από την Κύπρο και το Ισραήλ, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε, τέλος, ότι η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την ενεργειακή ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Climate Summit του ΓΓ του ΟΗΕ António Guterres

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Διάσκεψη για το Κλίμα, τις εργασίες της οποίας άνοιξαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, António Guterres, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, AnthonyAlbanese, και ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdoğan.

Η συνάντηση του ΟΗΕ επικεντρώθηκε στην επιτάχυνση της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, στην κινητοποίηση προσιτής χρηματοδότησης και επενδύσεων και στην ενίσχυση της προσαρμογής και της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Κοινή ευρωπαϊκή στάση ενόψει COP31

Στη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, κ.Wopke Hoekstra, ο κ. Παπασταύρου συζήτησε τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Κατά τη συνάντηση τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της συμμετοχής όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Ηγετών της COP31, με τον Υπουργό να υπογραμμίζει την ανάγκη για ισότιμη συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών.

Ο κ. Παπασταύρου, αποδοκίμασε για μία ακόμη φορά το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, η τουρκική διοργάνωση δεν έχει προσκαλέσει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Σύνοδο Ηγετών της Διάσκεψης, θέση με την οποία έχει συνταχθεί δημόσια και ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

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