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ΔΕΗ: Η Axia - Alpha Finance ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 29,10 ευρώ
Αναλύσεις
15:03 - 24 Σεπ 2026

ΔΕΗ: Η Axia - Alpha Finance ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 29,10 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026–2030 αναλύει σε έκθεσή για τον Όμιλο η Axia - Alpha Finance.

Όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, η ΔΕΗ επιδιώκει να βελτιστοποιήσει τις αποδόσεις της αξιοποιώντας την ισχυρή πελατειακή της βάση, ενώ παράλληλα επεκτείνεται σε νέες αγορές, προκειμένου να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές περιφερειακές συνθήκες.

Σύμφωνα με την Axia, λίγοι ενεργειακοί όμιλοι στην περιοχή διαθέτουν την κλίμακα και την οικονομική ευελιξία που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας αντίστοιχης στρατηγικής.

Στο επίκεντρο τα data centers

Νέα διάσταση στην επενδυτική ιστορία της ΔΕΗ προσθέτει η είσοδος του ομίλου στον κλάδο των data centers. Η συμφωνία-πλαίσιο (MoU) με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη υποδομών ισχύος 300 MW στην Ελλάδα δημιουργεί, σύμφωνα με την Axia, μια πρόσθετη ευκαιρία ανάπτυξης, με περιορισμένο καθοδικό κίνδυνο, καθώς σε πρώτη φάση αφορά την ανάπτυξη υποδομών εκτός του σκέλους IT.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες κλιμάκωσης, διευρύνοντας την πιθανή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ομίλου. Η προοπτική αυτή, σύμφωνα με την Axia, ενισχύει τη σημασία της έγκαιρης υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος και της επίτευξης των χρηματοοικονομικών στόχων.

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση

Μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ διαθέτει, σύμφωνα με την ανάλυση, την απαιτούμενη οικονομική ισχύ για να προχωρήσει το φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα, διατηρώντας παράλληλα το guidance για τη διανομή μερισμάτων.

Ειδικότερα, η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του μερίσματος από 0,80 ευρώ το 2026 σε 1,40 ευρώ το 2030.

Αύξηση της τιμής-στόχου στα 29,10 ευρώ

Η Axia εκτιμά ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount έναντι των ευρωπαϊκών καθετοποιημένων εταιρειών κοινής ωφέλειας. Στην ανάλυσή της, αποδίδει τη διαφορά αποτίμησης στη δυναμική ανάπτυξης του ομίλου, στην επίτευξη των στρατηγικών και χρηματοοικονομικών στόχων, καθώς και στις υψηλότερες αποδόσεις που προσφέρει η ευρύτερη περιοχή στις επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας.

Η χρηματιστηριακή επικαιροποίησε το μοντέλο αποτίμησής της, ενσωματώνοντας τις νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες της ΔΕΗ. Με βάση το μοντέλο Sum-of-the-Parts (SOTP), αυξάνει την τιμή-στόχο στα 29,10 ευρώ ανά μετοχή, από 25,40 ευρώ προηγουμένως.

Η Axia διατηρεί παράλληλα τη σύσταση Buy για τη μετοχή της ΔΕΗ.

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