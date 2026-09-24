ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS) και Πληροφόρησης
Ναυτιλία
15:26 - 24 Σεπ 2026

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS) και Πληροφόρησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε συνεργασία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκε σήμερα (24/9) και υπεγράφη από τον κ. Παπαθανάση η απόφαση για την ένταξη της Πράξης Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας -VTMIS- και Πληροφόρησης, στο τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027», με δικαιούχο το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/ Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, και συνολική δημόσια δαπάνη 62.245.000€.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και τις ισχύουσες συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτικών Βοηθημάτων Ναυσιπλοΐας (IALA). Το αναβαθμισμένο σύστημα θα παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης, ελέγχου και ρύθμισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της αποτελεσματικότητας επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Προβλέπεται η αναβάθμιση επτά υφιστάμενων Κέντρων ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας στους λιμένες Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου, Πάτρας, Αντιρρίου, Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας, καθώς και η δημιουργία τριών νέων αντίστοιχων Κέντρων στη Θεσσαλονίκη, την Ελευσίνα και τη Νεάπολη Βοιών.

Η νέα υποδομή βασίζεται σε ανοικτή και επεκτάσιμη αρχιτεκτονική, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τη διασύνδεση με υφιστάμενα ή μελλοντικά εθνικά και διεθνή συστήματα διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και θαλάσσιας επιτήρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλιστικό πύραυλο και drone
Ειδήσεις

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλιστικό πύραυλο και drone

ΔΕΗ: Η Axia - Alpha Finance ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 29,10 ευρώ
Αναλύσεις

ΔΕΗ: Η Axia - Alpha Finance ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 29,10 ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΣΠΑ: Στο 100% του προϋπολογισμού οι προσκλήσεις, στο 90% οι εντάξεις έργων
Οικονομία

ΕΣΠΑ: Στο 100% του προϋπολογισμού οι προσκλήσεις, στο 90% οι εντάξεις έργων

ΕΣΠ: Η ευρωπαϊκή συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα να φτάσει μέχρι την καθημερινότητα της μικρής επιχείρησης
Επιχειρήσεις

ΕΣΠ: Η ευρωπαϊκή συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα να φτάσει μέχρι την καθημερινότητα της μικρής επιχείρησης

ΕΣΠΑ: 56, 21 εκατ. ευρώ για ένα ισχυρό και σύγχρονο δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών
Ειδήσεις

ΕΣΠΑ: 56, 21 εκατ. ευρώ για ένα ισχυρό και σύγχρονο δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών

Παπαθανάσης: €3,7 εκατ. για πιλοτικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος
Υγεία

Παπαθανάσης: €3,7 εκατ. για πιλοτικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/09/2026 - 16:08

Γαλλία και Γερμανία σε διαφορετικές γραμμές για το «Made in EU»

Ειδήσεις
24/09/2026 - 16:04

Πυρκαγιά στη Φθιώτιδα - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Ειδήσεις
24/09/2026 - 15:48

Η Ρωσία χαιρετίζει την πρόσκληση Τραμπ για τους G20 – Σκεπτική η Ευρώπη

Ναυτιλία
24/09/2026 - 15:26

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS) και Πληροφόρησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/09/2026 - 15:22

Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31

Ειδήσεις
24/09/2026 - 15:15

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλιστικό πύραυλο και drone

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/09/2026 - 15:04

Το Kia PV5 ανακηρύχθηκε «Γερμανικό Compact Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»

Αναλύσεις
24/09/2026 - 15:03

ΔΕΗ: Η Axia - Alpha Finance ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 29,10 ευρώ

Ειδήσεις
24/09/2026 - 15:00

Χρέος $365 τρισ. και τόκοι $3,3 τρισ.: Ο νέος πονοκέφαλος της παγκόσμιας οικονομίας

Ειδήσεις
24/09/2026 - 14:57

Δύο άνδρες στο νοσοκομείο από εισπνοή καπνών στις εργασίες κατεδάφισης του θεάτρου Badminton

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/09/2026 - 14:50

Προεκλογική αντιγήρανση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/09/2026 - 14:47

Μέσω διαδικτύου έπαιξε ΤΖΟΚΕΡ ο υπερτυχερός που κέρδισε πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ

Πολιτική
24/09/2026 - 14:44

Τσουκαλάς: Αδιανόητες οι δηλώσεις Γεωργιάδη περί μπάφου

Περιβάλλον
24/09/2026 - 14:44

Focus Bari: Πώς βλέπουν οι Έλληνες την κλιματική αλλαγή – Ανησυχία, δράση και προσδοκίες από τους θεσμούς

Ναυτιλία
24/09/2026 - 14:36

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Η δύναμη της ναυτιλίας μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για την πόλη που αποτελεί το σπίτι της

Πολιτική
24/09/2026 - 14:32

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση δίνει χρήματα σε λίγους, ενώ οι πολλοί αγωνιούν για ρεύμα, φάρμακα και σούπερ μάρκετ

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 14:27

Golden Age Capital: Τελικό κλείσιμο του πρώτου fund στα €250 εκατ. για τη δημιουργία ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/09/2026 - 14:26

Gastrosophy Fest powered by Protergia Η διεθνής γαστρονομική σκηνή δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα!

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/09/2026 - 14:24

EQUALL-Πρόγραμμα ενίσχυσης Αιγοπροβατοτροφίας: Έναρξη 2ου κύκλου από την Πειραιώς και το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ

Πολιτική
24/09/2026 - 14:18

Καρυστιανού: Αγαπάω την Ελλάδα, αλλά αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω 

Εμπορεύματα
24/09/2026 - 14:17

Συνεχίζεται το ανοδικό «ράλι» στο πετρέλαιο - Κοντά στα $105 το Brent

Ναυτιλία
24/09/2026 - 14:13

Τουρκικό ενδιαφέρον για το λιμάνι Λαυρίου: «Τα ελληνικά λιμάνια θα πωληθούν στον κατακτητή»

Πολιτική
24/09/2026 - 14:04

Κάλυψη Μαρινάκη στον Γεωργιάδη για τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους και τους... μπάφους

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 13:46

Μεσσηνία: Πώς η αναβίωση του παραδοσιακού τρύγου γίνεται πόλος έλξης για τον επισκέπτη

Ανεμοδείκτης
24/09/2026 - 13:39

Βουλευτές της ΝΔ «στα κάγκελα»

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 13:34

The National Interest: 20.000 προσομοιώσεις της SpearMind για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 13:21

Metlen: «Compliance Team of the Year 2026» η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ανεμοδείκτης
24/09/2026 - 13:17

Το τρυπάνι στο Ιόνιο... φόντο στην προεκλογική εκστρατεία Μητσοτάκη

Οικονομία
24/09/2026 - 13:13

Θεοδωρικάκος: Η συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να οδηγεί σε φθηνότερες τιμές και σε καλύτερη ποιότητα των προϊόντων

Νομίσματα
24/09/2026 - 13:06

Αιμορραγεί η αγορά crypto – Το Litecoin κόντρα στο ρεύμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ