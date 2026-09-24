Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS) και Πληροφόρησης

Σε συνεργασία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκε σήμερα (24/9) και υπεγράφη από τον κ. Παπαθανάση η απόφαση για την ένταξη της Πράξης Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας -VTMIS- και Πληροφόρησης, στο τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027», με δικαιούχο το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/ Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, και συνολική δημόσια δαπάνη 62.245.000€.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και τις ισχύουσες συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτικών Βοηθημάτων Ναυσιπλοΐας (IALA). Το αναβαθμισμένο σύστημα θα παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης, ελέγχου και ρύθμισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της αποτελεσματικότητας επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Προβλέπεται η αναβάθμιση επτά υφιστάμενων Κέντρων ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας στους λιμένες Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου, Πάτρας, Αντιρρίου, Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας, καθώς και η δημιουργία τριών νέων αντίστοιχων Κέντρων στη Θεσσαλονίκη, την Ελευσίνα και τη Νεάπολη Βοιών.

Η νέα υποδομή βασίζεται σε ανοικτή και επεκτάσιμη αρχιτεκτονική, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τη διασύνδεση με υφιστάμενα ή μελλοντικά εθνικά και διεθνή συστήματα διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και θαλάσσιας επιτήρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων.