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Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
Επιχειρήσεις
15:13 - 14 Ιουλ 2025

Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Reporter.gr Newsroom
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, την Τετάρτη 2 Ιουλίου,  στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκε ο απολογισμός των δράσεων και των συνεργιών των Μελών κατά τη διετία 2023-2025 και ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εκλογής του γιαδιετή θητεία από την Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε Σώμα βάσει του Καταστατικού εκλέγοντας με ομόφωνη απόφαση τις ιδιότητες των Μελών του. Συγκεκριμένα ορίστηκαν: Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας Άγις Πιστιόλας, Μέλος ΔΣ & Επικεφαλής Διεύθυνσης Marketing και ΕξαγωγώνAgrino, Αντιπρόεδρος, Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Αντιπρόεδρος Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ, ΓενικήΓραμματέας, Πόπη Σκαγιά, Εμπορική Διευθύντρια Θ.Κ.ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ και Ταμίας, ΑυγερινόςΧατζηχρυσός, CEO & Διευθυντής Πωλήσεων της Forlabels.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εκλέχθηκαν: ο Θωμάς Αποστολίδης, CEO της ΕΛΙΚΩΝ GRAPHIC ARTS, Γενικός Γραμματέας & Mέλος ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, CEO της Coffee Island, Πρόεδρος του Ελληνικού ΣυνδέσμουFranchise και Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Coffee Science Foundation, ο Νίκος Σέρρας, Διευθύνων Σύμβουλος της Δίρφυς, ο Στέφανος Τζωρτζιώτης,Marketing Specialist ΒΙΟΛΑΝΤΑ και ο ΓιώργοςΧριστοδούλου, CMO CHB Group & Πρόεδρος της ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή, που ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Φορέα και ενημερώνει σχετικά τη Γενική Συνέλευση των Μελών με βάση το Καταστατικό, εκλέχθηκαν οι: Ιωάννης Βαρβαγιάννης, Διαχειριστής της Ι. Βαρβαγιάννης ΕΠΕ, Ηλίας Καρύδης, Ιδιοκτήτης της Karydis Labels, Πρόεδρος του Τμήματος Μεταποίησης του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Βασίλης Μανδρέκας, Πρόεδρος & Διευθύνοντας Σύμβουλος Μανδρέκας.

Μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, που ελέγχει κάθε παραβίαση των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της Κοινότητας και ιδίως εάν πληρούνται τα κριτήρια διαγραφής εταιρίας-Μέλους και υποβάλλει σχετική αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο,εκλέχθηκαν οι: Βασιλική Γεροβασιλείου, MarketingManager κτήμα Γεροβασιλείου και Κτήμα Βιβλία Χώρα, Δάκου Αθανασία, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, Μέλος ΔΣ ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ & Μέλος ΔΣ Σ.Ε.Β.ΖΥΜ., Απόστολος Παπαδόπουλος, Γενική Διαχείριση της Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company.

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