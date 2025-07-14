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Μεταναστευτικό Inception και… άνοστα ψέματα
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
14:55 - 14 Ιουλ 2025

Μεταναστευτικό Inception και… άνοστα ψέματα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Σε μία δύσκολη πολιτικά συγκυρία η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τη Λιβύη.

Το κυβερνητικό Inception με σκηνοθέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει πρωταγωνιστή τον Θάνο Πλεύρη, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να περάσει τροπολογίες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και να τις συνδυάσει με «fake news» πινελιές που εξυπηρετούν μεν το κυβερνητικό αφήγημα, αλλά παράλληλα ρίχνουν νερό στο μύλο του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς.

«Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση απαξιώνει για επικοινωνιακούς λόγους την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», όπως σχολίασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την τροπολογία που παγώνει τις διαδικασίες ασύλου και μαζί του συμφώνησε πλήρως ο Συνήγορος του Πολίτη. Ο τελευταίος σημείωσε πως οι διατάξεις της τροπολογίας παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και είναι δεδομένο πως θα εκπέσουν στα ευρωπαϊκά, αλλά και τα ελληνικά δικαστήρια.

Μέχρι τότε βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ελπίζει πως η τροπολογία θα έχει κάνει τη δουλειά της, αλλάζοντας την ατζέντα.

Θυμίζουμε πως η τροπολογία Πλεύρη παγώνει τη διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, ενώ παράλληλα προβλέπει πως οι μετανάστες θα ακολουθούν διαδικασία επιστροφής στις πατρίδες τους χωρίς καν να καταγράφονται. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί πως η ΕΕ είναι αδύνατο να δεχθεί να μην καταγράφονται οι μετανάστες στην Ελλάδα. Επίσης, οι απευθείας επιστροφές ισοδυναμούν με επαναπροωθήσεις, οι οποίες απαγορεύονται και για τις οποίες η Ελλάδα έχει ήδη τιμωρηθεί αρκετές φορές.

Παράλληλα με τα παραπάνω πολύ σοβαρά θέματα, ο Θάνος Πλεύρης έκανε και μία σειρά από δηλώσεις που προκάλεσαν εντύπωση υιοθετώντας ρητορική ακροδεξιών κομμάτων και άκρως λαϊκιστικά επιχειρήματα. Ξεκίνησε με το να λέει ότι θα περικόψει τα επιδόματα των μεταναστών και ότι θα μειώσει το κόστος από τα (ξενοδοχειακά) συσσίτια.

Ξέχασε βέβαια να πει πως το 75% των κονδυλίων για τη διατροφή των προσφύγων καλύπτονται από την ΕΕ. Το κυριότερο βέβαια του το υπενθύμισε ο συνάδελφός του στην ΚΟ της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος σημείωσε πως το να τρέφονται σωστά οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι αναγκαίο για το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και τη δημόσια ασφάλεια.

Μιας και πιάσαμε τα «ψέματα» του νέου υπουργού, να σημειώσουμε πως οι μεταναστευτικές ροές δεν είναι μεγαλύτερες από το σύνολο του 2024. Υπάρχει φυσικά ζήτημα με τις αυξημένες ροές από τη Βόρεια Αφρική αλλά για την ώρα δεν βρίσκονται σε καμία περίπτωση σε επίπεδο υβριδικής απειλής ή εισβολής.

Όσο για τις φυλακές που διαφημίζει η κυβέρνηση ότι θα χτίσει για τους μετανάστες, πρέπει να θυμίσουμε πως επίσης θα ταΐζουν τους φυλακισμένους και μάλιστα με αμιγώς ελληνικά κονδύλια. Οικονομική επιβάρυνση θα προκύψει επίσης από πρόστιμα που θα πληρώσει η χώρα μας επειδή θα παραβιάσει το διεθνές δίκαιο.

Τέλος, για το αφήγημα των ξένων που αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας, σημειώστε τα παρακάτω επίσημα στοιχεία:

Από το 1990 μέχρι σήμερα η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία δεν ξεπερνά το 8% εκ των οποίων το 50% είναι Αλβανοί και μόνο 4% από χώρες της Αφρικής και της Ασίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2025 - 15:03
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