Κρι-Κρι: Διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450/ μετοχή εγκρίθηκε στη ΓΣ

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΚΡΙ-ΚΡΙ η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2025, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450 ανά μετοχή και συνολικά μικτό μέρισμα ύψους €14.879.311,20.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»] ανακοινώνει τις αποφάσεις της 31 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 8/7/2026 στα γραφεία της Εταιρείας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Τ.Κ. 62125, Σέρρες.

Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν 27.677.921 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 33.003.095 δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,865%του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση νομίμως συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 20/8/2026. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2025 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 21/8/2026 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 26/8/2026, με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Επισημαίνεται ότι τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων.

Ταυτόχρονα, εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μέχρι ποσοστού 2% του συνόλου των μετοχών, ήτοι συνολικά μέχρι 661.302 (33.065.136 x 2%) μετοχές.