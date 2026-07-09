ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κρι-Κρι: Διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450/ μετοχή εγκρίθηκε στη ΓΣ
Ανακοινώσεις
18:32 - 09 Ιουλ 2026

Κρι-Κρι: Διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450/ μετοχή εγκρίθηκε στη ΓΣ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΚΡΙ-ΚΡΙ η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2025, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450 ανά μετοχή και συνολικά μικτό μέρισμα ύψους €14.879.311,20.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»] ανακοινώνει τις αποφάσεις της 31 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 8/7/2026 στα γραφεία της Εταιρείας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Τ.Κ. 62125, Σέρρες.

Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν 27.677.921 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 33.003.095 δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,865%του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση νομίμως συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 20/8/2026. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2025 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 21/8/2026 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 26/8/2026, με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Επισημαίνεται ότι τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων.

Ταυτόχρονα, εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μέχρι ποσοστού 2% του συνόλου των μετοχών, ήτοι συνολικά μέχρι 661.302 (33.065.136 x 2%) μετοχές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Interwood: Μέρισμα €0,032 ανά προνομιούχα μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση
Ανακοινώσεις

Interwood: Μέρισμα €0,032 ανά προνομιούχα μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Ευρωπαϊκές καινοτομικές λύσεις: Μέρισμα 0,06€ και αισιόδοξες προοπτικές για το 2026
Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκές καινοτομικές λύσεις: Μέρισμα 0,06€ και αισιόδοξες προοπτικές για το 2026

Alter Ego Media: Στα €5,80 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την επανεπένδυση μερίσματος
Ανακοινώσεις

Alter Ego Media: Στα €5,80 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την επανεπένδυση μερίσματος

ALUMIL: Διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025
Ανακοινώσεις

ALUMIL: Διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/07/2026 - 19:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:32

Κρι-Κρι: Διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450/ μετοχή εγκρίθηκε στη ΓΣ

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 18:29

AKTOR: Κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:26

Reuters: Ο Πούτιν κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:23

Lamda Development: Ανακοίνωση εξόφλησης και παύσης διαπραγμάτευσης των ομολογιών του ΚΟΔ 2020 ύψους €320 εκατ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 18:17

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Προς το εθνικό συμφέρον ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:15

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 18:12

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής

Αναλύσεις
09/07/2026 - 17:59

Fitch: Νέες προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες χάρη στην ανθεκτική οικονομία

Πολιτική
09/07/2026 - 17:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη στρατηγική οικονομική τους συνεργασία

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 17:54

Στρατηγική συμφωνία Motor Oil - AKTOR για το 50% της Διώρυγα Gas

Σχόλια Αγοράς
09/07/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 17:45

Τα «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» μετονομάζονται σε «ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 17:44

Eurobank: Προχωρά στην ακύρωση 28,1 εκατ. ιδίων μετοχών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/07/2026 - 17:36

ΙΕΛΚΑ: 770€ ετησίως δαπανούν τα νοικοκυριά για έτοιμο φαγητό – Έλλειψη χρόνου η κυριότερη αιτία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 17:30

Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:25

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:23

Οι υψηλές τιμές και τα ακριβά στεγαστικά δάνεια «φρενάρουν» την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ

Magazino
09/07/2026 - 17:19

Το Dune επιστρέφει για το κλείσιμο της επικής τριλογίας - Δείτε το καθηλωτικό trailer

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 17:09

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:01

Ryanair: Σφοδρή επίθεση κατά της φον ντερ Λάιεν - Καταγγέλλει την Κομισιόν για αδράνεια

Ναυτιλία
09/07/2026 - 16:50

Κικίλιας: «Πρώτη φορά μείωση των μεταναστευτικών ροών από Λιβύη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ