Ινδία: Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,1% τον Ιούνιο - Η μεγαλύτερη πτώση πάνω από 6 χρόνια

Ο πληθωρισμός στην Ινδία υποχώρησε τον Ιούνιο στο 2,10%, ποσοστό χαμηλότερο από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που τον τοποθετούσαν στο 2,5%, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 14/7.

Ο γενικός δείκτης τιμών συνέχισε την πτωτική του πορεία, μετά την κατάρρευση του Μαΐου στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών, κυρίως λόγω της περαιτέρω μείωσης στις τιμές των τροφίμων. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε πτώση για όγδοο συνεχόμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός των τροφίμων βρέθηκε στο -1,06% τον Ιούνιο, σε σύγκριση με 0,99% τον προηγούμενο μήνα.

Αυτά τα δεδομένα δίνουν περισσότερες ευκαιρίες στην Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (Reserve Bank of India - RBI) να συνεχίσει την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, μετά την ασυνήθιστα μεγάλη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Μάιο.

Ο διοικητής της RBI, Sanjay Malhotra, σημείωσε ότι η ρεκόρ παραγωγή σιταριού και η αυξημένη συγκομιδή βασικών οσπρίων κατά την ανοιξιάτικη περίοδο θα εξασφαλίσουν επάρκεια σε βασικά είδη διατροφής, γεγονός που ενισχύει την προοπτική περαιτέρω μείωσης του πληθωρισμού στα τρόφιμα.

Η HSBC σε σημείωμά της στις 30 Ιουνίου ανέφερε ότι η καλή έκβαση της θερινής περιόδου αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα κυμανθεί περίπου στο 2,5% τους επόμενους έξι μήνες. Η ισχυρή παραγωγή δημητριακών και η υψηλή βάση των τελευταίων ετών θα βοηθήσουν ώστε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα να παραμείνει χαμηλός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η HSBC πρόσθεσε επίσης ότι μια καλή περίοδος των μουσώνων θα συμβάλει στον περιορισμό του πληθωρισμού, στην αύξηση των πραγματικών μισθών και στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών στον ανεπίσημο τομέα.

Η αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης αναμένεται να επιταχύνει την οικονομία της Ινδίας, η οποία κατέγραψε ανάπτυξη 7,4% στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, υψηλότερη των προσδοκιών.

Ωστόσο, ο Malhotra προειδοποίησε για την ανάγκη επαγρύπνησης όσον αφορά τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, καθώς και τις ανησυχίες γύρω από τους δασμούς και τις επιπτώσεις τους στις παγκόσμιες τιμές εμπορευμάτων.

Παράλληλα, η Ινδία διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ μια εμπορική συμφωνία πριν την προθεσμία των δασμών που έχει θέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την 1η Αυγούστου. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η Ινδία θα αντιμετωπίσει δασμούς εισαγωγής ύψους 26%.

Τα ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την προηγούμενη εβδομάδα ότι μια εμπορική αντιπροσωπεία αναμένεται να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες, μετά την επανεκκίνηση της αποστολής επιστολών για δασμούς από τον Τραμπ.

Επιπλέον, η Νέο Δελχί κατέθεσε πρόσφατα πρόταση για ανταποδοτικούς δασμούς κατά των ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO), καθώς ο δασμός 25% που επέβαλε η Ουάσιγκτον σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων απειλεί εξαγωγές της Ινδίας αξίας 2,89 δισ. δολαρίων.