Διεθνής διάκριση για το «Μάννα» Τσατσαρωνάκη από το International Taste Institute

Η εταιρεία «Το Μάννα» Τσατσαρωνάκη απέσπασε ακόμα μια σημαντική διεθνή διάκριση για την ξεχωριστή γεύση των προϊόντων της. Το προϊόν Mini Παξιμαδάκια τύπου Κυθήρων με λάδι ελιάς βραβεύτηκε με δύο αστέρια στον κορυφαίο θεσμό Superior Taste Awards 2025, που διοργανώνεται από το International Taste Institute στις Βρυξέλλες — έναν από τους πιο αναγνωρισμένους οργανισμούς γευστικής αξιολόγησης στον κόσμο.

Η διάκριση αυτή απονέμεται μέσα από τυφλή δοκιμή από κορυφαίους σεφ και σομελιέ, βάσει πέντε αισθητηριακών κριτηρίων. Η μοναδική υφή και η πλούσια, φυσική γεύση των Mini Παξιμαδιών λαδιού εντυπωσίασαν τους ειδικούς, χαρίζοντας τους βαθμολογία άνω του 90% στη γεύση, εξασφαλίζοντας τη τιμητική διάκριση των δύο αστεριών και επιβεβαιώνοντας την αξία της ισορροπίας μεταξύ παράδοσης, γευστικής αρμονίας και διατροφικής αξίας.

Τα Mini Παξιμαδάκια τύπου Κυθήρων παρασκευάζονται με αγνό κρητικό ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή συντηρητικών. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν με αυθεντικό χαρακτήρα, που συνδυάζει αρμονικά την παραδοσιακή ελληνική συνταγή με τις αρχές της σύγχρονης μεσογειακής διατροφής, προσφέροντας μια μοναδική γευστική εμπειρία.

Η νέα αυτή διάκριση αποτελεί για την εταιρεία ισχυρή επιβεβαίωση ότι η ποιότητα, όταν βασίζεται σε γνήσιες πρώτες ύλες, τεχνογνωσία και μεράκι, αναγνωρίζεται σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η εταιρεία «Το Μάννα» Τσατσαρωνάκη συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, μεταφέροντας τη γεύση της ελληνικής παράδοσης σε κάθε τραπέζι, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.