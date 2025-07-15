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Χορηγική... επιστροφή του Σωκράτη Κόκκαλη στην ΠΑΕ Ολυμπιακός
Επιχειρήσεις
13:58 - 15 Ιουλ 2025

Χορηγική... επιστροφή του Σωκράτη Κόκκαλη στην ΠΑΕ Ολυμπιακός

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν ξεχνά ασφαλώς τη μεγάλη του αγάπη και επιστρέφει στην ομάδα της καρδιάς του μέσω μίας χορηγικής συμφωνίας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την Τρίτη (15/7) την έναρξη συνεργασίας με την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική του Σωκράτη Κόκκαλη. Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, μέλος της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS και ένας από τους πλέον δυναμικά ανερχόμενους οργανισμούς στον ασφαλιστικό κλάδο είναι ο νέος χορηγός του Ολυμπιακού.

Η χορηγική συμφωνία αφορά τις αγωνιστικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δράσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός και σηματοδοτεί την απαρχή μιας κοινής πορείας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στις κοινές αξίες και στην προσήλωση στην αριστεία.

Σε δήλωσή του ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής, Νικόλαος Μακρόπουλος, τόνισε σχετικά: «Με μεγάλη υπερηφάνεια, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ενώνει τις δυνάμεις της με την ιστορική ομάδα του ελληνικού αθλητισμού, τον Ολυμπιακό. Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αναλαμβάνει Επίσημος Χορηγός του Ολυμπιακού. Η συνεργασία μας δεν είναι απλώς μια χορηγία. Είναι μια στρατηγική συμμαχία με κοινό όραμα, αξίες και φιλοδοξίες. Ευχόμαστε ολόψυχα στον Ολυμπιακό καλή επιτυχία σε όλες τις διοργανώσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και την Ευρώπη».

Από την πλευρά της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Εύη Κουτσαυτάκη, ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερη η χαρά για εμάς στην ΠΑΕ Ολυμπιακός που σε μια ιστορική χρονιά των γενεθλίων των 100 μας χρόνων συνδεόμαστε με μία ιστορική εταιρεία στην Ελλάδα, στον κλάδο των ασφαλειών. Η στρατηγική σύμπραξη με την Ευρώπη Ασφαλιστική, έναν αξιόπιστο και συνεχώς εξελισσόμενο οργανισμό, αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την διαρκή ενίσχυση της ομάδας μας. Καλωσορίζουμε έναν συνεργάτη που μοιράζεται το ίδιο όραμα με εμάς για υπευθυνότητα, επιτυχία και κοινωνική προσφορά».

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