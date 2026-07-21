Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: «Ναι» στη νομοθετική ρύθμιση για το «Γ. Καραϊσκάκης»

Το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) στη διαδικασία της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης που αφορά το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» άναψε ομόφωνα η Ολομέλεια της Επιτροπής κατά τη συνεδρίασή της τη Δευτέρα (21/7).

Η απόφαση ελήφθη με 37 ψήφους υπέρ σε σύνολο 37 μελών, με την Ολομέλεια να εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, να εκπροσωπήσει την Επιτροπή στη Βουλή και να συναινέσει στη σχετική νομοθετική ρύθμιση που αφορά το φαληρικό στάδιο.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την προώθηση του σχεδίου αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς η ψήφιση της σχετικής διάταξης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου.

Η σχετική ρύθμιση αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή μέσα στις επόμενες ημέρες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην αλλαγή του συντελεστή δόμησης, η οποία αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την έναρξη των εργασιών.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε το όραμα για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου γηπέδου χωρητικότητας άνω των 53.000 θεατών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, οι εργασίες δεν αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από τον Μάιο του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί η ψήφιση της απαιτούμενης νομοθετικής ρύθμισης. Η κατασκευή του νέου γηπέδου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε περίπου δύο χρόνια, διάστημα κατά το οποίο ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιεί ως προσωρινή έδρα το Ολυμπιακό Στάδιο (ΟΑΚΑ).