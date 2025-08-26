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Intralot: Γενική Συνέλευση στις 15 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η εξαγορά της Bally&#039;s
Επιχειρήσεις
18:33 - 26 Αυγ 2025

Intralot: Γενική Συνέλευση στις 15 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η εξαγορά της Bally's

Reporter.gr Newsroom
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Πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €130.000.000 (εφεξής το «ΚΟΔ»), που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του από 27.02.2024 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €130.000.000 (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»)

Σύμφωνα με τις από 01.07.2025 και 21.07.2025 ανακοινώσεις της, η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία συναλλαγής (Transaction Agreement) με την Bally’s Corporation («Bally’s») για την απόκτηση από την Εταιρεία της εταιρείας «Bally’s Holdings Limited» η οποία λειτουργεί τον τομέα International Interactive της Bally’s, αποτιμώμενης σε αξία επιχείρησης €2,7 δις., με καταβολή του τιμήματος το οποίο, υπό την επιφύλαξη ορισμένων συμφωνημένων προσαρμογών, ανέρχεται σε: (α) €1,530 δισ. σε μετρητά, και (β) €1,136 δισ. σε μορφή νέων μετοχών της Εταιρείας (η «Συναλλαγή»).

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής και προκειμένου να υποστηρίξει η Intralot το τίμημα των €1,530 δισ. σε μετρητά προς την Bally’s και να αναχρηματοδοτήσει μέρος του υφιστάμενου δανεισμού του ομίλου της, η Intralot, έχει, συγκεντρώσει, υπό συγκεκριμένες αιρέσεις, δεσμεύσεις από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies, για δανειακή χρηματοδότηση μέχρι του ποσού του €1,6 δισ., η οποία αναμένεται να αναχρηματοδοτηθεί μέσω των αγορών χρέους. Στο ίδιο πλαίσιο, η Εταιρεία αναμένεται επίσης να προχωρήσει και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των €400 εκατ., μέσω προσφοράς νεοεκδοθησομένων, μετά ψήφου μετοχών της, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Ενόψει των ανωτέρω, προτείνεται οι Ομολογιούχοι να εγκρίνουν την τροποποίηση ορισμένων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της χρηματοδότησης της Συναλλαγής.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις όσον αφορά τους Χρηματοοικονομικούς Δείκτες του όρου 14.1(12) του Προγράμματος ΚΟΔ είναι απολύτως προσωρινές και αφορούν αποκλειστικά δωδεκάμηνη χρονική περίοδο από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής προκειμένου να ενσωματωθούν πλήρως τα αποτελέσματα της απόκτησης στις οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας ενώ, μετά την προσωρινή περίοδο, οι εν λόγω Χρηματοοικονομικοί Δείκτες θα παραμένουν ως έχουν καθώς η αύξηση του δανεισμού της Εταιρείας θα συνοδεύεται από ισόρροπη αύξηση του EBITDA μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και την πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων αυτής στις οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.

Περαιτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης των Ομολογιούχων, ώστε να αξιοποιηθεί η μεταβατική διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 5193/2025, προκειμένου εφεξής να εφαρμόζεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ η νέα παράγραφος 9 του άρθρου 60 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν. 5193/2025. Τέλος, προτείνεται η τροποποίηση του όρου 9.3 του Προγράμματος ΚΟΔ (Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής Ομολογιών από την Εκδότρια (Call Option) προκειμένου να παρασχεθεί στην Εκδότρια σχετική ευελιξία περί του χρόνου άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, χωρίς κατά τα λοιπά να θίγονται τα σχετικά με την άσκηση αυτού οικονομικά δικαιώματα των Ομολογιούχων.

Σύμφωνα με τον όρου 18.3 του Προγράμματος ΚΟΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους Ομολογιούχους σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 15.9.2025, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:00, που θα συνεδριάσει αποκλειστικά από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τον όρο 18.3 του Προγράμματος ΚΟΔ.

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