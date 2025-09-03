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Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων: Νέος Αναπληρωτής Πρόεδρος στο ΔΣ ο Παναγιώτης Καούρας
Επιχειρήσεις
15:59 - 03 Σεπ 2025

Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων: Νέος Αναπληρωτής Πρόεδρος στο ΔΣ ο Παναγιώτης Καούρας

Reporter.gr Newsroom
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 Νέος Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Καούρας του Κωνσταντίνου, Νομικός, Προϊστάμενος Ελεγκτής-Επιθεωρητής, στέλεχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Ο κ. Καούρας κατέλαβε την πρώτη θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία που διεξήχθη από το ΑΣΕΠ και διορίστηκε με την με αριθμό 145783 ΕΞ 2025 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1097/26.08.2025).

Είναι κάτοχος δύο πτυχίων, του Νομικού Τμήματος και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στο Διεθνές, Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό & Τραπεζικό Δίκαιο (Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών) και μιλάει άριστα Αγγλικά. Έχει δε καταρτιστεί σε θέματα ελέγχου, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, δημοσιονομικού δικαίου και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Από το 2013 υπηρέτησε στο πρώην Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ως Επιθεωρητής-Ελεγκτής και στη συνέχεια στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως Προϊστάμενος του Υποτομέα Ανάπτυξης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Λοιπών Φορέων και εν συνεχεία ως Προϊστάμενος Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων. Αποτέλεσε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη GRECO (Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς, όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης) που ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στα κράτη μέλη.

Έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, σε θέματα αξιολόγησης της λειτουργίας και οργάνωσης δημόσιων οργανισμών, δημοσίων συμβάσεων, κρατικών πλαισίων για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, εταιρικής διακυβέρνησης, διοίκησης, συντονισμού και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, διαθέτει πολυετή εμπειρία στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα, με θητεία στη Νομική Υπηρεσία ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, καθώς και στη Διεύθυνση Αναγκαστικής Εκτέλεσης και στη Διεύθυνση Δανείων ΟΤΑ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την οποία συμμετείχε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγράμματος συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

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