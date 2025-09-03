Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Μενίδι - Συνεχίζει να επιχειρεί η Πυροσβεστική

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 14:55, σε φυτώριο στο Μενίδι, στο δήμο Αχαρνών Αττικής, στις οδούς Δεκελείας και Ευανθίας.

Η πυρκαγιά παραμένει ενεργή, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες είναι υπό έλεγχο και έχει οριοθετηθεί.

Λόγω της φωτιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Ορτανσίας από το ύψος της οδού Μενεξέ στην περιοχή των Αχαρνών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 Ε/Π September 3, 2025

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, με στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.