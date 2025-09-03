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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Μενίδι - Συνεχίζει να επιχειρεί η Πυροσβεστική
Ειδήσεις
15:56 - 03 Σεπ 2025

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Μενίδι - Συνεχίζει να επιχειρεί η Πυροσβεστική

Reporter.gr Newsroom
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 14:55, σε φυτώριο στο Μενίδι, στο δήμο Αχαρνών Αττικής, στις οδούς Δεκελείας και Ευανθίας.

Η πυρκαγιά παραμένει ενεργή, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες είναι υπό έλεγχο και έχει οριοθετηθεί.

Λόγω της φωτιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Ορτανσίας από το ύψος της οδού Μενεξέ στην περιοχή των Αχαρνών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, με στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2025 - 17:25
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