ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ του ΟΛΠ – Τα ονόματα
Ναυτιλία
17:15 - 04 Μάι 2026

Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ του ΟΛΠ – Τα ονόματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., σε συνέχεια της υπ’ Αριθμ. 22 Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώνει:

1. Την αποδοχή της παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης της κα LI Jin εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., από τη θέση της Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών και τον ορισμό της ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

2. Την βάσει των ανωτέρω, και κατόπιν διαπίστωσης ότι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020 και καλύπτει την κατάλληλη και ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, από 30/04/2026, ως ακολούθως:

• κ. HAN Chao, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κ. ZHU Changyu, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κ. SU Xudong, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

• κα LI Jin, Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κα ZHANG Xueyan, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

• κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κ. ZHOU Zhonghui, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κ. LIN Lan, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κα ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάνα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ για αποχώρηση Ryanair από Θεσσαλονίκη: Από τον «κόμβο των Βαλκανίων» στον κίνδυνο αποσύνδεσης
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΑΣΟΚ για αποχώρηση Ryanair από Θεσσαλονίκη: Από τον «κόμβο των Βαλκανίων» στον κίνδυνο αποσύνδεσης

Κατρίνης: Η ΕΕ να αποδείξει ότι υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών
Πολιτική

Κατρίνης: Η ΕΕ να αποδείξει ότι υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών

«Σαρωτικοί» έλεγχοι της Τροχαίας: Στο στόχαστρο και τα ηλεκτρικά πατίνια για μη χρήση κράνους
Ειδήσεις

«Σαρωτικοί» έλεγχοι της Τροχαίας: Στο στόχαστρο και τα ηλεκτρικά πατίνια για μη χρήση κράνους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού
Ναυτιλία

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη
Ναυτιλία

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Διπλή διάκριση για την ΟΛΠ Α.Ε. στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»
Ναυτιλία

Διπλή διάκριση για την ΟΛΠ Α.Ε. στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη
Ανακοινώσεις

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:38

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ