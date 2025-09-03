ΕΕ: Έγκριση εμπορικών συμφωνιών με Mercosur και Μεξικό – Γαλλικός αστερίσκος για τις αγροτικές εγγυήσεις

Οι Βρυξέλλες βασίζουν πολλά στη Λατινική Αμερική ως στρατηγικό σύμμαχο σε περιόδους παγκόσμιας εμπορικής αστάθειας, παρουσιάζοντας ανανεωμένες συμφωνίες με τη Mercosur – Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη – και το Μεξικό, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν ενισχυμένες εγγυήσεις για τη γεωργία ώστε να κερδίσουν τη στήριξη της Γαλλίας.

Την Τετάρτη(3/9), όπως μεταδίδει το Euroactiv, το Κολέγιο των Επιτρόπων ενέκρινε επίσημα τις εμπορικές συμφωνίες με τη Mercosur και το Μεξικό, αφού προηγουμένως έγιναν οι απαραίτητες νομικές προσαρμογές και μεταφράσεις, δίνοντας έτσι το έναυσμα για την έναρξη της διαδικασίας κύρωσής τους.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της ΕΕ υπογράμμισαν ότι οι συμφωνίες υπερβαίνουν το απλό εμπόριο, χαρακτηρίζοντάς τις ως παγκόσμιες συμφωνίες σε μια περίοδο που η Ευρώπη χρειάζεται αξιόπιστους συμμάχους και εταίρους για την ενίσχυση της οικονομικής της ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Η συμφωνία με τη Mercosur θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, με πληθυσμό 700 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Για να διασφαλίσει ότι τα οφέλη θα είναι «άμεσα διαθέσιμα», οι αξιωματούχοι της ΕΕ πρόσθεσαν ότι οι εμπορικές ενότητες θα αποσυνδεθούν από τα ευρύτερα πολιτικά μέρη της συμφωνίας. Το ίδιο θα ισχύσει και για τη συμφωνία με το Μεξικό.

«Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ θα αποκομίσουν άμεσα τα οφέλη από τη μείωση των δασμών και του κόστους, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την Τετάρτη.

Στην πράξη, η εμπορική συμφωνία μπορεί να τεθεί σε ισχύ εάν εγκριθεί από την πλειοψηφία 15 κρατών-μελών που εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ στο Συμβούλιο, καθώς και με απλή πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Προσπάθεια να καμφθούν οι γαλλικές ενστάσεις

Η Επιτροπή προσπαθεί επίσης να κάνει τη συμφωνία πιο ελκυστική για τη Γαλλία, η οποία εδώ και καιρό ηγείται της αντίθεσης στη Mercosur, φοβούμενη ραγδαία αύξηση εισαγωγών από τις γεωργικές υπερδυνάμεις της Αργεντινής και της Βραζιλίας.

Οι συνομιλίες μεταξύ της γαλλικής κυβέρνησης και της Επιτροπής για έναν ενδεχόμενο μηχανισμό παροχής ισχυρότερων εγγυήσεων στον γεωργικό τομέα βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Επιτροπή παρουσίασε την Τετάρτη μια διακήρυξη, η οποία δεσμεύεται για την κατάθεση νομικής πρότασης που θα καθορίζει πώς θα ενεργοποιούνται τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση που οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τη Mercosur προκαλέσουν ζημία στην αγορά της ΕΕ.

Μόλις παρουσιαστεί, η πρόταση θα χρειαστεί την έγκριση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, χωρίς όμως να ανοίξει εκ νέου το εμπορικό σκέλος της συμφωνίας ή να προκληθούν νέες διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι η Επιτροπή έλαβε πάντα σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες της Γαλλίας και άλλων κρατών-μελών, όπως η Ιρλανδία, ειδικά όσον αφορά τον πιθανό αντίκτυπο της συμφωνίας στον τομέα του βοείου κρέατος. «Πάντα θέλουμε να κρατάμε όλα τα μέλη της οικογένειας ευχαριστημένα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι αξιωματούχοι επεσήμαναν επίσης τις νέες εξαγωγικές ευκαιρίες για προϊόντα όπως το κρασί και το τυρί, εμβληματικά γαλλικά προϊόντα που επλήγησαν από πρόσφατους δασμούς των ΗΠΑ και τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουν υψηλούς δασμούς κατά τις εξαγωγές τους προς τη Mercosur.

Η Επιτροπή επιθυμεί την έγκριση και εφαρμογή των εμπορικών κεφαλαίων της συμφωνίας με τη Mercosur μέχρι το τέλος του έτους. Όταν ολοκληρωθεί η εθνική κύρωση του ευρύτερου πολιτικού σκέλους – μια διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει – αυτό θα αντικαταστήσει τη μεταβατική εμπορική ρύθμιση που θα τεθεί στο μεταξύ σε ισχύ.