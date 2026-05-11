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Yalco: Στο επίκεντρο αυξήσεις κεφαλαίου και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
Επιχειρήσεις
18:11 - 11 Μάι 2026

Yalco: Στο επίκεντρο αυξήσεις κεφαλαίου και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 11/05/2026 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» Εμπόριο- Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 02.06.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Conrad The Illisian, επί της Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα, 11528.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) σύμφωνα με το άρθρο 108 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

3. Διάθεση κερδών χρήσης 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025).

4. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής της.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση με συμβουλευτική ψήφο της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025), σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2019.

6. Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) και προέγκριση για τη χρήση 2026.

8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ 1 του Ν.4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντές της εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

9. Υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) και ενημέρωση από τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

10. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

11. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ 4 του Ν.4548/2018.

12. Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τους μετόχους και συνδεδεμένα μέρη ποσού μέχρι 5 εκ. ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υφιστάμενων μετόχων.

13. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών έως 10 εκ. ευρώ με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης υφιστάμενων μετόχων.

14. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος ποσού έως 5 εκ. 15. Λογιστική μείωση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

16. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο και κωδικοποίηση αυτού.

17. Λοιπές Ανακοινώσεις.

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