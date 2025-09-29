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ΕΛΣΤΑΤ: Ο κλάδος χονδρικού και λιανικού εμπορίου πρωταγωνίστησε σε τζίρο και απασχόληση το 2023
Επιχειρήσεις
12:24 - 29 Σεπ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ο κλάδος χονδρικού και λιανικού εμπορίου πρωταγωνίστησε σε τζίρο και απασχόληση το 2023

Reporter.gr Newsroom
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Ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου συγκέντρωσε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων το 2023 και κατέγραψε τον υψηλότερο τζίρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο συνολικός κύκλος εργασιών 2023 των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών ανήλθε στα 420,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθαν στα 274,1 και 102,0 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

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Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 3,5 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων τα 2,6 εκατομμύρια ήταν μισθωτοί.

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2023 ανήλθαν σε 331,9 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 160,0 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς επεξεργασία. Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 17,2 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 2023.

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Τομείς οικονομικής δραστηριότητας με το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων

Κατά το έτος 2023 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 933.929 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 222.999 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 23,9% του συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων, ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 161.311 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 17,3% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 108.496 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,6%.

Τομείς με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2023, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 38,8% και 163,0 δισεκατομμύρια ευρώ και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με ποσοστά 21,1% και 5,2% και απόλυτα μεγέθη 88,7 δισεκατομμύρια ευρώ και 22,0 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Τομείς με τη μεγαλύτερη Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

Οι κλάδοι που συνεισέφεραν τη μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία κατά το έτος 2023 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 20,6 δισεκατομμύρια ευρώ (20,2%) η μεταποίηση με 17,4 δισεκατομμύρια ευρώ (17,0%), και οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες με 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ (11,3%).

Τομείς με το μεγαλύτερο κόστος προσωπικού

Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη δαπάνη ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ (24,0%), η μεταποίηση με 8,0 δισεκατομμύρια ευρώ (16,9%) και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ (11,6%).

Τομείς με τη μεγαλύτερη απασχόληση

Στα μεγέθη της απασχόλησης, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2023 με 833.537 απασχολούμενους (23,9%), εκ των οποίων 610.559 ήταν μισθωτοί (23,4% στο σύνολο των μισθωτών). Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 724.456 απασχολούμενους (20,8%), εκ των οποίων 615.735 μισθωτοί (23,6%) και εν συνεχεία ο κλάδος της μεταποίησης με 386.035 απασχολούμενους (11,1%), εκ των οποίων 330.904 μισθωτοί (12,7%).

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